“Cucine da incubo” su TV8 e gli altri consigli su cosa guardare in tv oggi, venerdì 12 gennaio

Colpo di luna - Rai1 - Ore 21.30

Un varietà vivace come un Luna Park e divertente come lo show teatrale che sta portando da due anni in giro per l'Italia. Per tre venerdì sera Virginia Raffaele si scatena tra musica, imitazioni e duetti con i suoi ospiti. Nel cast fisso Francesco Arca, Gigi D'Alessio e Maurizio Ferrini nei panni dell'esilarante signora Coriandoli. Ospite d'onore Carlo Conti.

Food Advisor - Food Network - Ore 13.50

Dal pomeriggio fino a notte Simone Rugiati domina i palinsesti della rete con il suo programma. Lo chef va in giro per l'Italia alla ricerca dei migliori indirizzi dove mangiare le specialità del posto.

Ciao Darwin - Canale 5 - Ore 21.20

Altro che godersi le vacanze! Non solo sta conducendo con ascolti eccellenti questa nona edizione del suo imprevedibile show, ma ha trovato anche il tempo di riaprire (il 2 gennaio) lo studio di "Avanti un altro!". Exploit che riescono solo a chi, come il formidabile Paolo Bonolis, finge disincanto ma poi ama ferocemente il proprio lavoro.

Cucine da incubo - TV8 - Ore 21.30

Parte per la prima volta in chiaro la nona edizione del reality con Antonino Cannavacciuolo. Una cosa è certa: quando lo chef assume questa espressione, per il titolare, lo chef e il personale c'è poco da stare allegri …

I delitti del barlume - Sky Cinema Uno - Ore 21.15

Un'ottima notizia per i fan: stasera va in onda il primo di tre episodi inediti. Accanto a Filippo Timi tornano così gli altri personaggi chiave della serie, da Lucia Mascino ad Alessandro Benvenuti. Tra le guest star, Orietta Berti e Sandro Veronesi.

Il padrino - Sky Cinema Drama - Ore 22.40

Fatevi un regalo: per una sera buttate via il telecomando e rivedete ancora una volta uno dei film più belli, meglio recitati e più imitati della storia del cinema. In un cast affollato di fuoriclasse di Hollywood, lascia semplicemente a bocca aperta Marlon Brando.

Per chi vuole vedere altri film Sotto il sole della Toscana - Rai Movie - Ore 21.10 Diane Lane in un film che ripropone l'Italia come la immaginano molti americani: c'è sempre il sole, e appena arrivi trovi uno come Raoul Bova ... Rambo - Italia 1 - Ore 21.20 Il primo episodio della saga è molto diverso dai successivi, un po' troppo sopra le righe. Molte le scene spettacolari e, tra le righe, una riflessione sulla follia della guerra in Vietnam. The Score - Sky Cinema Suspense - Ore 22.55 Marlon Brando, Robert De Niro, Edward Norton: tre buoni, anzi ottimi motivi per vedere qualsiasi film. Se poi si tratta di un bel thriller che racconta una rapina milionaria, tanto meglio ... Jane Eyre - Rete 4 - Ore 16.45 Il capolavoro di Charlotte Bronte ha ispirato tante versioni cinematografiche. Questa, firmata nel 1996 da Franco Zeffirelli, vede protagonisti Charlotte Gainsbourg e William Hurt.

BASKET: EUROLEGA

ore 18.30 Anadolu Efes-Bologna (Sky Spart Uno)

ore 20.00 Partizan Belgrado-Maccabi Tel Aviv (Sky Sport Arena)

SCI:COPPA DEL MONDO

ore 10.45 SuperG Femminile (Rai Sport, Eurosport)

ore 12.30 SuperG Maschile (Rai Sport, Eurosport)

CICLOCROSS