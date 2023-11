Dal web alla tv, “Cucina in balcone con Ruben”

Ruben Bondì propone tanti piatti tipici, cucinando sul balcone della sua abitazione di Roma Simona De Gregorio







Ormai è una star dei social, con milioni di fan su Instagram e TikTok che seguono i video in cui Ruben Bondì propone tanti piatti tipici, cucinando sul balcone della sua abitazione di Roma. Un’idea nata durante il lockdown, che ora dal web arriva alla tv, in "Cucina in balcone con Ruben" (prodotto da Jumpcutmedia) al via domenica 26 novembre su Food Network.

Qual è l’attrezzatura indispensabile per cucinare in balcone?

«Bastano un fornelletto da campeggio, un tagliere e un coltello».

Quali sono i piatti che le chiedono di più i fan?

«I primi piatti».

Come è nata la sua passione per la cucina?

«È un amore che risale all’infanzia, mia mamma e le mie nonne sono bravissime cuoche. Poi mi sono iscritto al liceo scientifico, ma invece di studiare cucinavo e leggevo molti libri di cucina, prima di tutto quello di Pellegrino Artusi, il custode della tradizione. Perciò ho deciso di iscrivermi alla scuola alberghiera».

Le ricette di famiglia che le piacciono di più?

«Tantissimi: le polpette, gli spaghetti cacio e pepe, la coda alla vaccinara, la concia, cioè le zucchine fritte e marinate in menta e altri aromi».

Un piatto stagionale che consiglia?

«Le puntarelle, ovvero il cuore della cicoria. Ottime crude e condite con un’emulsione di aglio grattato, aceto, olio e alici tritate. Ma anche i carciofi, da preparare in mille modi... trifolati, nelle lasagne o fritti».

Qual è il suo cavallo di battaglia?

«La pasta risottata in acqua, dove faccio prima marinare la scorza di limone, con l’aggiunta della scorza stessa grattugiata, provola e basilico. Utilizzo tanto la scorza di limone, perché è fresca e sgrassa. La aggiungo nella pasta con la bottarga, nella tartare di carne o nel filetto, nel pesce... dappertutto!».