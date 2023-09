Daniela Ferolla e Massimiliano Ossini: «A “UnoMattina” vi daremo le notizie sempre col sorriso»

Daniela Ferolla: «Parlerò di benessere e temi sociali»

Dopo aver trascorso tanti anni a girare l’Italia in lungo e in largo con "Linea verde", ad affiancare Massimiliano Ossini in "UnoMattina" troviamo Daniela Ferolla.

Come si prepara a questo debutto?

«Sono emozionata, certo un po’ di ansia c’è, ma positiva e carica di entusiasmo per questa opportunità».

Nessun timore degli imprevisti?

«Sono abituata. Quando si fa un programma come "Linea verde" sono all’ordine del giorno. Se capitassero li affronterò con spontaneità. Anche se dovessi risultare un po’ impacciata sarebbe normale. Se sei troppo perfetta puoi infastidire il pubblico».

A lei doversi svegliare presto la... infastidisce?

«Mi piace alzarmi presto. Punterò la sveglia intorno alle 5.30/6.00 perché amo fare tutto con calma: una buona colazione, leggere i giornali prima di avviarmi al lavoro».

Ha pensato a come organizzare le giornate?

«Avrò i pomeriggi liberi e li dedicherò a studiare e preparare la puntata del giorno seguente. Ma mi ritaglierò uno spazio per fare sport. Non so rinunciare all’attività fisica: gyrotonic (un particolare tipo di allenamento, ndr), yoga, anche un po’ di meditazione per scaricare le tensioni».

Porterà la sua visione salutista anche a "UnoMattina"?

«Certo. Parleremo di sana alimentazione, prevenzione, benessere. Ma anche di temi socioambientali, da come evitare gli sprechi ai rincari, dalla spesa sostenibile alla tutela della Natura».

Altri temi a lei cari?

«Vorrei porre il focus sul mondo femminile, intervistando donne che hanno avuto successo. Sulla parità di genere c’è ancora molta strada da fare».

Cosa le mancherà?

«Lasciare Milano, dove vivo, per stare a Roma tutta la settimana. Ma dedicherò tutti i weekend alla famiglia e gli amici».

Massimiliano Ossini: «Attualità senza allarmismi»

Confermatissimo padrone di casa del contenitore del mattino di Rai1 è Massimiliano Ossini, che ha già condotto da solo la scorsa stagione.

Massimiliano, pronto a ricominciare?

«Sì. Ogni anno è un anno nuovo. Questa volta la grande sfida è iniziare mezz’ora prima, alle 8.30 anziché alle 9.00. Una fascia importante in cui dobbiamo dare il meglio perché farà da traino al resto della programmazione e dovremo dare notizie fresche di attualità, con la nostra modalità: informare sì, ma senza allarmismi. Inoltre ci sarà con me Daniela: entrambi abbiamo fatto "Linea verde", io poi in autunno seguirò ancora anche "Linea bianca". Abbiamo la stessa sensibilità sui temi della sostenibilità, dell’ambiente, del benessere e cercheremo di trasmetterla in modo ancora più incisivo al pubblico».

Come organizzerà la sua giornata?

«Sveglia prestissimo, 20 minuti di corsa, colazione, rassegna stampa e poi agli studi Rai per la diretta. Nel pomeriggio farò sport: palestra, arrampicata, padel o altro, quindi preparerò la puntata dell’indomani».

Cosa le mancherà?

«La lontananza dalla famiglia, che vive vicino ad Ascoli Piceno. L’anno scorso riuscivo a raggiungerli due pomeriggi a settimana dopo la diretta e rientravo a sera tarda. Vorrei ripeterlo. Comunque starò con loro nel weekend. Poi a settembre ci aspetta la raccolta delle olive per la nostra produzione di olio (ride)».

Qual è secondo lei la chiave del successo di "UnoMattina"?

«La gentilezza, il garbo e il sorriso. E poi lo scorso anno abbiamo fatto un bel lavoro sull’utilizzo delle immagini, che sono importanti. Infine contiamo su una squadra affiatata con la quale condividiamo tutto».