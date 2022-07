Danilo Callegari torna con “Extreme Adventures Italia”

La nuova edizione del programma è al via su Dmax giovedì 14 luglio Simona De Gregorio







Lo vedremo sfidare le pareti delle Dolomiti in Trentino Alto Adige. In Sicilia, nelle isole Eolie, arriverà in cima a due vulcani lanciandosi col paracadute. Poi si immergerà nel punto più profondo del mare di Capri. Sono solo alcune delle imprese rischiose che Danilo Callegari affronterà nella nuova edizione di "Extreme Adventures Italia", al via su Dmax giovedì 14 luglio. Ma se lui, ex paracadutista ed esperto di sport estremi, non conosce limiti, sa benissimo che è meglio non sfidare la sorte. E qui ci dà tutti i consigli per fare escursioni in sicurezza.

Danilo, qual è la prima precauzione?

«Mai avventurarsi in un’escursione impreparati. Prima bisogna informarsi sempre delle condizioni meteo. Oggi con Internet abbiamo la possibilità di controllare in tempo reale il rischio di valanghe, ma anche le variazioni repentine di temperature. In montagna i temporali arrivano da un secondo all’altro e possono essere molto intensi».

Cosa portare con sé?

«Una cartina e una mappa del luogo. E poi alla partenza consiglio di avviare il GPS che serve a registrare il percorso. In questo modo, in caso di imprevisti è facile trovare la strada del ritorno».

L’abbigliamento ideale?

«Scarponcini da montagna, pantaloni lunghi e una maglietta a maniche corte. E nello zaino, che deve essere ergonomico, traspirante e idrorepellente, non deve mai mancare una giacca in Gore-Tex. Infine un capello per i colpi di sole e un buon paio di occhiali da sole perché i raggi ultravioletti dall’alto e il riverbero dal basso possono causare danni agli occhi. E a proposito di sole, portate con voi una crema e uno stick con protezione molto alti».

E le provviste di cibo e acqua?

«Bisogna avere una borraccia con acqua e sali minerali e bere spesso anche se in alta quota non si sente la sete, oltre a frutta secca disidratata, barrette o gelatine per sportivi per i cali di energia».