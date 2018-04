Davide Mengacci e Flora Canto: su Rete 4 la nuova edizione di «Ricette all’italiana»

20 Aprile 2018 | 15:10 di Paolo Fiorelli

«Finalmente è arrivata Flora. Da quando c’è lei a darmi una mano finisco le puntate molto più riposato». Non si può dire che Davide Mengacci sia seccato di dividere i riflettori, anzi. Dal... Canto suo la «new entry» di «Ricette all’italiana» (da lunedì 23 aprile alle 10.40 su Rete 4) lo inonda di complimenti: «Davide è un super professionista e ha i ritmi della tv nel sangue. Io gioco a stuzzicarlo. Per esempio, gli chiedo se vuole assaggiare gli ingredienti e poi gli passo l’aglio o i fagioli crudi. E lui neppure si arrabbia, anzi si diverte».

Nella nuova edizione vi sfiderete «all’ultima ricetta».

Mengacci: «Sì, quest’anno cambia tutto. In ogni puntata io e Flora sceglieremo due “campioni” che dovranno cucinare un piatto tipico del posto, ma ognuno con il suo stile personale. Sarà una battaglia tra chi preferisce la cipolla e chi lo scalogno...».

canto: «E alla fine un giudice decreterà il vincitore, con tanto di fascia e cappello da cuoco».

Ma voleranno i piatti come a «MasterChef»?

Mengacci: «Per carità, saranno sfide all’insegna del sorriso».

Canto: «E poi se vedeste come ci accolgono... Quando arriviamo in questi paesini sono tutti così gentili, così emozionati, che sarebbe impossibile trattarli male» (se volete partecipare trovate l’elenco delle prossime tappe nel box a destra, ndr).

Suppongo che anche voi abbiate una ricetta preferita... e pure un modo tutto vostro di prepararla…

Mengacci: «Io, essendo milanese, mi sono specializzato in risotti. Ne so fare uno “light”, morbido e cremoso ma senza burro, senza brodo e senza soffritto. Impossibile? Basta lessare il riso e poi insaporirlo con un amalgama fatto con un po’ d’acqua di cottura, quattro cucchiai d’olio d’oliva e tanto parmigiano. Ultimo tocco: una scorzetta di limone grattugiata fine».

Canto: «Io da brava romana scelgo l’amatriciana. Preparo il sugo con la passata di pomodoro al posto dei pomodori pelati e la pancetta al posto del guanciale. Lo so che i puristi insorgeranno, ma per me gli ingredienti giusti sono quelli che ti piacciono di più».

Davide, non si stanca mai di girare l’Italia? Con «Ricette all’italiana» lo fa dal 2010...

Mengacci: «Fisicamente mi stanco tantissimo perché il programma è molto impegnativo e io devo stare in piedi tutto il tempo.Psicologicamente invece non mi stanco per niente, perché continuo a divertirmi come il primo giorno».

È per questo che molto spesso comincia la puntata gridando «Evviva»?

Mengacci: «È un trucchetto che ho imparato da Mike Bongiorno quando lavoravo per lui a “Pentatlon”. Il suo “Allegria” serviva a scaldare il pubblico ma, ancora di più, a catturare subito l’attenzione».

Ha imparato altro da Mike Bongiorno?

Mengacci: «Praticamente tutto quello che so di tv l’ho imparato da lui. Un altro trucco importante: prima della puntata bisogna incontrare tutti i partecipanti e parlarci un po’, in modo da individuare gli esibizionisti e i timidi. I primi vanno frenati, i secondi spronati».

Flora invece ha imparato molto da Maria De Filippi quando era tronista a «Uomini e donne». Quello era un programma «pepato», non è che adesso rischia di annoiarsi?

Canto: «Assolutamente no, perché oggi sono più tranquilla e mi piace stare in famiglia. Allora ero più giovane e... battagliera!».

Ma essere sempre in giro a provare ricette non vi farà ingrassare?

Canto: «Sapesse che tentazione. I profumini cominciano a spandersi per la piazza alle 10 della mattina. Io però ho la scusa pronta: dopo la gravidanza e l’allattamento dovevo giusto recuperare un paio di chiletti».

A proposito di questo: la piccola Martina e il suo compagno Enrico Brignano non si lamentano di averla lontana?

Canto: «Enrico ha un bel camper e adesso che ha finito la sua tournée teatrale mi raggiungerà spesso con la bambina. Sarà come fare delle minivacanze. Però ammetto che quando mi hanno proposto il programma mi sono posta il problema. Ed ero anche preoccupata. Ma lui mi ha detto: “Vai, divertiti e soprattutto impara più ricette che puoi. Così dopo me le cucini a casa!”».



Ecco dove andare a seguirli dal vivo

➊ SICILIA

Puntata già registrata

Nicosia (En), Nicolosi (Ct), Taormina (Me).

in onda dal 23 al 28/4 2018

➋ PIEMONTE

Puntata già registrata

Oleggio (No), Bogogno (No), Vicolungo (No).

in onda dal 30/4 al 5/5

➌ SARDEGNA

Registrazioni dal 20 al 22 aprile

PORTO CERVO (SS),

Valledoria (SS).

in onda dal 7 al 12/5

➍ TOSCANA

Registrazioni dal 27 al 29 aprile Riparbella (PI)

e Montecatini (PT).

in onda dal 14 al 19/5

➎ CALABRIA

Registrazioni dal 4 al 6 maggio Trebisacce (CS), Cetraro (CS), Scalea (CS).

in onda dal 21 al 26/5



➏ VENETO

Registrazioni dall’11 al 13 maggio

Cavallino - Treporti (VE),

Dolo (VE)

in onda dal 28/5 al 2/6

➐ CAMPANIA

Registrazioni dal 18 al 20 maggio Altavilla Irpina (AV),

Polla (SA)

in onda dal 4 al 9/6

➑ PIEMONTE

Registrazioni dal 25 al 27 maggio cassine (AL), alice bel colle (AL)

in onda dal 11 al 16/6