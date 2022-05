De Gregori e Venditti si raccontano in tv

Su Discovery+ arriva il dietro le quinte delle prove per il loro tour Antonello Venditti e Francesco De Gregori Giusy Cascio







A 50 anni dal loro debutto in coppia con l’album “Theorius Campus” (1972), Francesco De Gregori e Antonello Venditti sono protagonisti di “Falegnami & Filosofi”, dal 25 maggio su Discovery+. È il racconto in sei episodi delle prove del tour che a partire dal 18 giugno allo Stadio Olimpico di Roma li porterà a cantare insieme con un’unica band per tutta l’estate. Una cronaca dietro le quinte, alla scoperta delle personalità dei due cantautori e dei loro capolavori in scaletta, da “Generale” a “Ricordati di me”.