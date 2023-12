“Dentro lo scandalo” di George Michael e gli altri consigli su cosa guardare in tv oggi, sabato 30 dicembre

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







La Guida TV di Sorrisi: clicca qui per vedere cosa c'è in tv stasera

Il ragazzo di campagna - Rete 4 - Ore 21.25

Non siamo ai livelli di "Una poltrona per due", ma poco ci manca: ecco riapparire puntualissima, nei palinsesti delle Feste, la strampalata e divertente commedia di Castellano e Pipolo che racconta le avventure del contadino Artemio (Renato Pozzetto). Quando compie 40 anni, volta pagina: decide di lasciare il suo paesino per tentare la fortuna a Milano.

Dentro lo scandalo - NOVE - Ore 21.25

Un documentario che, attraverso materiale inedito e interviste ad amici e colleghi, ripercorre la vita turbolenta di George Michael, la popstar inglese scomparsa il 25 dicembre 2016 a soli 53 anni.

I figli del deserto - Rai Movie - Ore 20.00

In occasione delle feste tornano sullo schermo alcune delle più note pellicole di Stanlio e Ollio, giganti della comicità americana. In questo classico del 1933, sognano una vacanza da sogno a Honolulu ma poi…

Beautiful - Canale 5 - Ore 13.45

Nella puntata odierna tiene banco il dialogo tra Steffy Forrester (Jacqueline Macinnes Wood) e Hope: la figlia di Ridge è certissima che suo padre non sarà mai veramente felice con Brooke, ma dovra tornare da Taylor (la mamma di Steffy). Avrà ragione?

Grande Fratello - Canale 5 - Ore 21.20

Quanto durerà questa edizione? Chi saranno i prossimi eliminati? Chi vincerà? Fra tanti quesiti, per ora c'è una sola certezza: stasera va in onda l'ultima puntata del 2023. Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli augurano a tutti Buon Anno. Ci si rivede in prima serata l'8 gennaio.

Juventus-Roma - Dazn - Ore 20.45

I bianconeri di Federico Chiesa ospitano i giallorossi in una sfida classica, che ha anche un valore simbolico: è l'ultima partita del 2023 per il nostro calcio. Va così agli archivi l'anno dello scudetto del Napoli e dell'Inter finalista di Champions. Auguri a tutti i tifosi!

Per chi vuole vedere altri film Jerry Maguire - Sky Cinema Romance - Ore 22.45 Tom Cruise convince nei panni del procuratore sportivo alle prese con la sua coscienza, ma l'Oscar va a Cuba Gooding Jr., inarrestabile. Dirige nel 1996 Cameron Crowe. Mr. Nice Guy - Mediaset 20 - Ore 21.05 Perché un noto chef dovrebbe entrare in possesso di un video scottante che prova le colpe di una gang criminale? Succede a Jackie Chan in questa avventura ... Porgi l'altra guancia - Rai Movie - Ore 15.30 Stavolta Bud Spencer e Terence Hill interpretano due missionari in Sudamerica, ma gli ingredienti di questo film girato nel 1974 non cambiano: sganassoni a raffica e tante risate. Un'impresa da Dio - Italia 1 - Ore 21.20 Dopo "Una settimana da Dio" con Jim Carrey, stavolta tocca a Steve Carell fare le veci del Padreterno (Morgan Freeman): il risultato è divertente, ma l'assenza di Carrey si fa sentire.

Memo sport

BASKET: SERIE A

ore 18.30 Napoli-Tortona (Dazn, Eurosport 2)

ore 21.00 Bologna-Pesaro (Dazn, Dmax)

CALCIO: SERIE A

ore 12.30 Atalanta-Lecce (Dazn)

ore 15.00 Udinese-Bologna (Dazn)

ore 15.00 Cagliari-Empoli (Dazn, Sky Calcio)

ore 18.00 Milan-Sassuolo (Dazn, Sky Calcio)

ore 00.00 Verona-Salemitana (Dazn)

CALCIO: PREMIER LEAGUE