“Detto Fatto”, i tutorial della settimana dal 1° al 5 giugno

Gli appuntamenti giorno per giorno di una nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero

31 Maggio 2020 | 18:24 di Redazione Sorrisi

Con tutorial, consigli, curiosità e tanti ospiti Detto Fatto, il factual show che anima i pomeriggi di Rai2, è pronto per un’altra settimana. Presenti in studio, con Bianca Guaccero, i componenti del cast fisso del programma: Carla Gozzi proporrà la sua rubrica “Carloticon”, a cui si aggiungeranno “La sfida degli armadi” e “La ruota dei colori”, Jonathan Kashanian intratterrà il pubblico con la sua “Superclassifica Jon”, e Gianpaolo Gambi tornerà con i suoi spazi comici e inaugurerà un nuovo spazio chiamato “Balla con Gambi”, in cui insegnerà agli altri membri del cast i balli più strani e famosi che girano sul web.

Nel corso di questa settimana, tra i tutor presenti in studio ci saranno, da lunedì al venerdì, l’esperta di home staging Mirna Casadei, con i suoi consigli per la casa, e lo chef Simone Finetti con le sue ricette. Lunedì, mercoledì e venerdì ci sarà Olivia Ghezzi che darà consigli di stile e ospiterà, in collegamento, la conduttrice del nuovo programma in onda su Rai2 L’Italia che fa Veronica Maya (lunedì) e Maria Giovanna Elmi (mercoledì). Martedì, invece, sarà presente Filippo Nardi per il suo tutorial di moda maschile e avrà ospite, in collegamento, Marcello Cirillo. E giovedì sarà in studio l’esperto di floricultura Fabiano Oldani, che darà i suoi consigli sulle piante.

Gli altri tutor e ospiti interverranno in collegamento, giorno per giorno, sono: lunedì 1 giugno interverrà l’estetista cinica Cristina Fogazzi, che spiegherà come prendersi cura del viso ora che si utilizza la mascherina. Martedì 2 giugno Giulia Salemi con i suoi consigli di bellezza. Mercoledì 3 giugno la meccanica Elena Giaveri darà alcuni consigli per le nostre macchine, rimaste ferme per molto tempo. Giovedì 4 giugno ci sarà un collegamento con l’Accademia di Gianni Molaro e aspiranti giovani stilisti. Venerdì 5 giugno interverrà in collegamento l’attore Kaspar Capparoni.