“Detto Fatto”, i tutorial della settimana dal 1° al 5 novembre 2021

Gli appuntamenti giorno per giorno di una nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero. Tra gli ospiti Margherita Granbassi, Debora Villa e Matilde Brandi Bianca Guaccero Credit: © Getty Redazione Sorrisi







Con tutorial, consigli, curiosità e tanti ospiti torna l’appuntamento quotidiano alle 15.15 con Detto Fatto, il factual show che anima i pomeriggi di Rai2 che è pronto per un’altra settimana. Presenti in studio con Bianca Guaccero e i componenti del cast fisso del programma: Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi.

La settimana di Detto Fatto, si apre lunedì 1° novembre con Giovanna Civitillo e la sua rubrica “Giovanna Tuttofare”, durante la quale, questa volta, si cimenterà in un tutorial di cucina in compagnia di Luisanna Messeri, che presenterà anche una sua ricetta della tradizione toscana. Tornerà poi l’esperta dello sguardo, Sara Vecchi, per un tutorial beauty dedicato a ciglia e sopracciglia, e ci saranno anche l’esperto meteo Massimo Martinelli e l’interior designer Luca Medici. Ospiti della rubrica “Discostar”, dedicata a Cristiano Malgioglio, Rossella Erra e la speaker radiofonica Betty Senatore.

Martedì 2 novembre sarà presente l’esperta di moda curvy Elisa D’Ospina, che aiuterà la sua ospite a vincere le proprie insicurezze e a vedersi più bella. Presenti poi l’hair stylist Salvo Filetti, il giovane divulgatore scientifico Francesco Barberini, con la sua rubrica Green, e il “re della sfoglia” Beniamino Baleotti. Per la rubrica “Detto Fatto Parade” ci saranno Elisa D’Ospina e Manuel Casella.

Mercoledì 3 novembre Margherita Granbassi sarà ospite dello spazio della fashion designer bon ton Olivia Ghezzi. Spazio poi all’esperta di fitness Jill Cooper che, insieme alla nutrizionista Linda Vona, seguirà i progressi della loro classe, impegnata nel recupero della forma fisica. Interverrà la dottoressa Eleonora Trecca, otorinolaringoiatra, per la rubrica “Detto Fatto Risponde”, mentre in cucina ci sarà lo chef Mattia Poggi, che proporrà una ricetta salvatempo. Ospite della rubrica “Discostar”, dedicata a Monica Vitti, Debora Villa.

Giovedì 4 novembre torneranno lo stilista delle spose Gianni Molaro, che disegnerà l’abito dei sogni per una sposa “bendata”, grazie alla complicità del futuro marito; il vivaista Fabiano Oldani e l’esperto di fitoterapia Renato Raimo. Ci saranno anche l’esperto meteo Massimo Martinelli e, in cucina, Cettina Latella, che proporrà una ricetta della tradizione meridionale. Ospite della rubrica “W la Rai”, dedicata al compleanno di Rai2, Antonella Ferrari, che, anche questa settimana, sarà protagonista insieme a Gianpaolo Gambi di uno sketch sui luoghi comuni e i pregiudizi legati alla disabilità.

Venerdì 5 novembre Samantha De Grenet sarà la protagonista dell’intervista “Dire, fare e…”. Saranno poi presenti l’avvocato Manuela Maccaroni, la stilista Silvia Nobili, per un tutorial di cucito creativo, Mauro Perfetti, con il suo oroscopo, e la pastry chef Valentina Gigli, che preparerà una golosa ricetta. Ospite di “Detto Fatto Parade”, infine, Matilde Brandi.