“Detto Fatto”, i tutorial della settimana dal 1° al 7 febbraio

Gli appuntamenti giorno per giorno di una nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero. Riflettori puntati sul Festival di Sanremo

02 Febbraio 2020 | 17:01 di Redazione Sorrisi

Con tutorial, consigli, curiosità e tanti ospiti Detto Fatto, il factual show che anima i pomeriggi di Rai2, è pronto per un’altra settimana in compagnia di Bianca Guaccero con Carla Gozzi, Guillermo Mariotto, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi e di tutti i tutor dello show, ogni pomeriggio dalle ore 14.

Nella settimana del Festival di Sanremo anche i riflettori del programma si accenderanno sulla kermesse canora, con un’inviata d’eccezione nella città ligure, che sarà svelata solo nel corso della puntata di lunedì 3 febbraio. Inoltre, ogni giorno, la rubrica di Jonathan Kashanian, “Superclassifica Jon”, sarà dedicata al Festival e si arricchirà della presenza di ospiti in studio. Carla Gozzi commenterà i look che si vedranno sul palco dell’Ariston. E non mancherà il contributo di Guillermo Mariotto.

Come sempre, spazio ai tutorial, alcuni in chiave sanremese. Tra questi, le rubriche di cucina che, anche questa settimana, proporranno ricette legate ai cantanti del Festival. Si parte lunedì con Chiara Canzian che proporrà una ricetta ispirandosi a Irene Grandi. La cantante Lisa sarà invece protagonista del cambio look, mentre l’hair designer Salvo Filetti mostrerà un’acconciatura perfetta per il palco dell’Ariston. Ospite della “Superclassifica Jon”, dedicata al Festival, Carmen Russo. Presente in puntata anche l’esperta di intimo e lingerie Jennifer Dalla Zorza.

Martedì 4 febbraio Vladimir Luxuria sarà ospite nello spazio dedicato al Festival. Il giovane chef Mattia Poggi preparerà un piatto dedicato a Marco Masini. Ci saranno poi la stilista Olivia Ghezzi e Diana De Marsanich che, nel suo spazio green, ospiterà Pasquale Di Nuzzo, tra i protagonisti di Don Matteo 12.

Mercoledì 5 febbraio torna l’appuntamento con il nuovo contest di moda per giovani aspiranti stilisti di Gianni Molaro. Il pasticcere Alessandro Capotosti dedicherà la sua ricetta a Elodie, mentre a parlare di Sanremo, nello spazio “Superclassifica Jon”, ci sarà Moreno.

Giovedì 6 febbraio lo chef Simone Finetti cucinerà il suo piatto ispirandosi a Enrico Nigiotti, mentre la traduttrice e linguista Vera Gheno esaminerà i testi di alcune canzoni del Festival in corso. Presente in puntata anche Filippo Nardi.

Venerdì 7 febbraio il make up designer Paolo Guatelli ospiterà Arianna Bergamaschi per un trucco speciale, adatto anche alla finale del Festival di Sanremo, mentre Jo Squillo sarà ospite della “Superclassifica Jon”. Il pizzaiolo Gianfranco Iervolino dedicherà la sua ricetta a Michele Zarrillo. Infine, presente in puntata la celebre stilista e direttrice creativa Alessandra Rinaudo.