“Detto Fatto”, i tutorial della settimana dal 10 al 14 gennaio 2022

Gli appuntamenti giorno per giorno di una nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero. Tra gli ospiti anche Chiara Gamberale e Cinzia TH Torrini Detto fatto: il cast fisso Credit: © Rai Redazione Sorrisi







Con tutorial, consigli, curiosità e tanti ospiti torna, dopo la pausa natalizia, l’appuntamento quotidiano alle 15.15 con “Detto Fatto”, il factual show che anima i pomeriggi di Rai2 che è pronto per un’altra settimana. Presenti in studio con Bianca Guaccero i componenti del cast fisso del programma: Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi.

Lunedì 10 gennaio ci sarà Giovanna Civitillo con la rubrica “Crucicanzone”, durante la quale il cast giocherà a un cruciverba dedicato Festival di Sanremo. Ci saranno poi il make-up artist delle dive, Simone Belli, la nutrizionista, dottoressa Maria Cassano, a disposizione dei telespettatori nella rubrica “Detto Fatto Risponde” e, in cucina, i “fattori” Nicole Sonzogni e Nicolò Quarteroni, che spiegheranno la ricetta della polenta. La rubrica “Discostar” sarà dedicata ad Amadeus e avrà come ospiti la giornalista Maria Volpe e Giovanna Civitillo.

Martedì 11 gennaio torna l’appuntamento con la rubrica “Hai stile da vendere”, con i buyers Jacopo Tonelli, Mario dell’Oglio, Giordano Ollari, che giudicheranno la sfilata di uno stilista emergente. Presenti, poi, la dottoressa Anadela Serra Visconti, per parlare di medicina estetica e cosmesi naturale, e la canta-chef Angelica Sepe, con una sua ricetta. A “Detto Fatto Parade” si parlerà di “genitori vip” con Matilde Brandi e Andrea Maggi.

Mercoledì 12 gennaio sarà presente l’esperta di moda curvy Elisa D’Ospina, che aiuterà la sua ospite a vincere le sue insicurezze e a sentirsi più bella. Ci saranno anche il vivaista Fabiano Oldani e, in cucina, Ruben Bondì, che proporrà una ricetta classica della tradizione romana. La rubrica “W la Rai” sarà dedicata a Sandra Mondaini e Raimondo Vianello e avrà come ospite Rossella Erra.

Giovedì 13 gennaio ci saranno la stilista delle spose Pinella Passaro, che aiuterà una “sposa d’inverno” nella scelta dell’abito perfetto, le due regine del pulito, Titty e Flavia, la cantafiorista Rosalba Piccinni e Luisanna Messeri, con una ricetta della tradizione toscana. Per “Detto Fatto Parade”, in cui si parlerà di sceneggiati con la regista Cinzia TH Torrini e Antonella Ferrari, che, anche questa settimana, sarà protagonista insieme a Gianpaolo Gambi di uno sketch sui luoghi comuni e i pregiudizi legati alla disabilità. Ospite anche l’esperto meteo Massimo Martinelli.

Venerdì 14 gennaio la scrittrice Chiara Gamberale sarà la protagonista dell’intervista “Dire, fare e…”. Torneranno poi l’avvocato Manuela Maccaroni, la facialist specializzata nei trattamenti estetici per il viso Alessandra Ricchizzi e il “re della sfoglia” Beniamino Baleotti. Presente anche Mauro Perfetti, con il suo oroscopo per il 2022, mentre la rubrica “Detto Fatto Parade” sarà dedicata alle reunion di grandi band musicali e avrà come ospite Rosaria Renna.