“Detto Fatto”, i tutorial della settimana dal 12 al 16 aprile 2021

Con tutorial, consigli, curiosità e tanti ospiti torna l’appuntamento quotidiano con Detto Fatto, il factual show che anima i pomeriggi di Rai2, è pronto per un’altra settimana. Presenti in studio con Bianca Guaccero, i componenti del cast fisso del programma: Carla Gozzi, con le sue rubriche di moda, Jonathan Kashanian con la sua “Superclassifica Jon” e Gianpaolo Gambi, con i suoi spazi comici e di intrattenimento. Ricchissimo il programma anche di questa settimana.

Si parte lunedì 12 aprile con Giovanna Civitillo e la sua rubrica “Giovanna Tuttofare”, durante la quale, questa volta, si cimenterà con gli origami. Ci saranno poi la fashion designer bon ton Olivia Ghezzi, con la sua rubrica di moda, lo chef Matteo Torretta, per il tutorial di cucina, e, ospite della puntata, il cantautore Marco Ligabue.

Martedì 13 aprile farà il suo esordio nella cucina di Detto Fatto uno nuovo chef: David Fiordigiglio. Saranno presenti, poi, la stilista Silvia Nobili, per un tutorial di cucito creativo, Jill Cooper, che seguirà i progressi della sua classe femminile e l’avvocato Domenico Musicco, per parlare di codice della strada. Nel corso della puntata interverrà la regista e attrice Michela Andreozzi.

Mercoledì 14 aprile Ornella Muti sarà l’ospite del tutorial del make-up artist Simone Belli. Ci saranno poi l’interior designer Luca Medici, con i suoi consigli per allestire il terrazzo, l’esperta di “fai da te” Maria Antonietta Tilloca, che insegnerà come riciclare le confezioni e le sorprese delle uova di Pasqua, il pasticciere Alessandro Capotosti, che proporrà la ricetta di un dolce, l’esperto meteo Massimo Martinelli e, come ospite, il calciatore Nicola Ventola.

Giovedì 15 aprile tornerà l’appuntamento con “L’Accademia della moda”, il contest per aspiranti stilisti targato Detto Fatto con lo stilista delle spose Gianni Molaro. Vincenzo Di Nola e Mauro Altomare, poi, daranno la ricetta del gelato. Presenti in puntata anche l’hair stylist Salvo Filetti e le esperte di economia Manuela Donghi e Silvia Sgaravatti.

Venerdì 16 aprile per la rubrica “A tu per tu(torial)” Bianca Guaccero intervisterà Alba Parietti, che sarà protagonista anche di un tutorial. In cucina ci sarà Micaela Di Cola. Ci sarà poi lo spazio dedicato al pubblico femminile con l’avvocato Manuela Maccaroni, che risponderà ai quesiti che arriveranno sui diritti delle donne e della famiglia. Presenti, inoltre, il dentista Giovanni Macrì, Mauro Perfetti con il suo oroscopo e Lisa Fusco.