“Detto Fatto”, i tutorial della settimana dal 14 al 18 marzo 2022

Gli appuntamenti giorno per giorno di una nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero Bianca Guaccero Credit: © Rai Redazione Sorrisi







Con tutorial, consigli, curiosità e tanti ospiti torna l’appuntamento quotidiano alle 15.15 con “Detto Fatto”, il factual show che anima i pomeriggi di Rai2 che è pronto per un’altra settimana. Presenti in studio con Bianca Guaccero i componenti del cast fisso del programma: Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi.

Lunedì 14 marzo appuntamento con la rubrica di Giovanna Civitillo, “Giovanna Tuttofare”, durante la quale si cimenterà in un tutorial di scienze insieme a Massimo Temporelli. Presenti anche la beauty expert Elisa Rampi, il vivaista Fabiano Oldani e l’esperto di cucina romana Ruben Bondì. La rubrica “Discostar”, sarà dedicata a Carlo Conti, che interverrà in collegamento e avrà come ospite Pamela Camassa.

Martedì 15 marzo, nella Giornata Internazionale contro i Disturbi del Comportamento Alimentare, sarà presente l’esperta di moda curvy Elisa D’Ospina, che affronterà questo tema e sarà protagonista di un tutorial all’insegna dell’inclusività e del body positive. Torneranno poi gli avvocati Giulia Leonie Ferrari e Giorgio Francesco Molinari, al servizio dei telespettatori del programma, la regina dell’home decor Donna Rita Macchiavelli e chef Luca Natalini. Nel corso della rubrica “Discostar” si parlerà dei Vip che sono intervenuti a sostegno dell’Ucraina e interverranno il portavoce di Unicef Italia Andrea Iacomini e Rossella Erra.

Mercoledì 16 marzo ci saranno la fashion designer bon ton Olivia Ghezzi, l’etoile Oriella Dorella, per il suo tutorial di fitness over, e chef Mattia Poggi, con le sue ricette facili e veloci. Per la rubrica “W la Rai”, in cui si parlerà di “Cambi di conduzione”, ci saranno Michele Vanossi, Mariolina Cannuli e Antonella Ferrari, che sarà protagonista anche di uno spazio dedicato alla moda inclusiva.

Giovedì 17 marzo tornerà l’appuntamento con “L’Accademia della moda”, il contest per fashion designer emergenti con lo stilista delle spose Gianni Molaro. Si parlerà poi di medicina estetica con la dottoressa Valentina Finotti, mentre in cucina ci sarà “il re della sfoglia” Beniamino Baleotti. La rubrica “Discostar” sarà dedicata a Riccardo Cocciante e interverranno Giò Di Tonno e Benedicta Boccoli. Presente in puntata anche l’esperto meteo Massimo Martinelli.

Venerdì 18 marzo Alba Parietti sarà la protagonista dell’intervista “Dire, fare e…”. Presenti poi, a disposizione dei telespettatori del programma, le esperte di economia Manuela Donghi e Silvia Sgaravatti, che parleranno dello Spid, e l’avvocato Manuela Maccaroni. In cucina ci sarà la canta-chef Angelica Sepe, che preparerà la sua ricetta delle zeppole di San Giuseppe, e, nel corso della puntata, interverrà anche Mauro Perfetti con il suo oroscopo. La rubrica “Detto Fatto Parade” sarà dedicata ai “Papà Vip” e avrà come ospiti Brian Bullard e la psicologa e sessuologa Marinella Cozzolino.