«Detto Fatto», i tutorial della settimana dal 14 al 18 ottobre

Gli appuntamenti giorno per giorno di una nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero, Carla Gozzi e Guillermo Mariotto

13 Ottobre 2019 | 16:41 di Lorenzo Di Palma

Con tutorial, consigli, curiosità e tanti ospiti Detto Fatto, il factual show che anima i pomeriggi di Rai2, è pronto per un’altra settimana in compagnia di Bianca Guaccero con Carla Gozzi, Guillermo Mariotto, Gianpaolo Gambi e di tutti i tutor dello show, ogni pomeriggio dalle ore 14 (da questa settimana si torna all’orario originario). Ma ecco giorno per giorno di cosa si parlerà:

Lunedì 14 ottobre arriverà nello studio di Detto Fatto Laura Chiatti che si affiderà al make up artist Simone Belli. Tra i tutor della puntata ci saranno anche Giovanna Civitillo, in un contest dedicato alla moda e al risparmio che aiuterà a trovare l’outfit più elegante al prezzo più conveniente, ed Elisa D’Ospina, esperta di moda curvy.

Martedì 15 ottobre, nello spazio dedicato alla moda di Filippo Nardi ci sarà ospite Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini. Durante la puntata, si parlerà poi di estetica con l’“Estetista Cinica”, Cristina Fogazzi, e di capelli con l’hair designer Salvo Filetti.

Mercoledì 16 ottobre, appuntamento con la giuria dei buyers del programma, chiamata a giudicare lo stile di aspiranti designer, e con le ricette di Giustina Dibello.

Tra gli argomenti della puntata di giovedì 17 ottobre, invece, ci saranno le spose, con Pinella Passaro, l’economia domestica, con Titty e Flavia e l’oroscopo con Mauro Perfetti.

Venerdì 18 ottobre, nel tutorial dedicato al mondo green di Diana De Marsanich sarà ospite Pino Quartullo, mentre tra i tutor ci saranno la beauty influencer Alice Venturi e la stilista Olivia Ghezzi.

Questa settimana, inoltre, Jonathan Kashanian curerà la rubrica dedicata al gossip.