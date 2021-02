“Detto Fatto”, i tutorial della settimana dal 15 al 19 febbraio 2021

Gli appuntamenti giorno per giorno di una nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero

14 Febbraio 2021 | 18:46 di Redazione Sorrisi

Con tutorial, consigli, curiosità e tanti ospiti torna l’appuntamento quotidiano con Detto Fatto, il factual show che anima i pomeriggi di Rai2, è pronto per un’altra settimana. Presenti in studio con Bianca Guaccero, i componenti del cast fisso del programma: Carla Gozzi, con le sue rubriche di moda, Jonathan Kashanian con la sua “Superclassifica Jon” e Gianpaolo Gambi, con i suoi spazi comici e di intrattenimento. Ricchissimo il programma anche di questa settimana.

Lunedì 15 febbraio Carla Gozzi avrà un’ospite speciale per il suo “Cambio look”: Giovanna Civitillo, alle prese con gli abiti per il Festival di Sanremo, di cui si parlerà, sempre con lei, nella rubrica di Jonathan Kashanian. Presenti in puntata anche lo chef Mattia Poggi, la stilista Silvia Nobili, per un tutorial dedicato al Carnevale, e il “re della sfoglia” Beniamino Baleotti.

Martedì 16 febbraio Alessandra Canale sarà l’ospite del make-up artist delle dive Simone Belli. Ci saranno poi la stilista delle spose Pinella Passaro e, in cucina, Angelica Sepe. Nello spazio di Jonathan Kashanian, invece, interverrà Andrea Delogu.

Mercoledì 17 febbraio tornerà la fashion designer bon ton Olivia Ghezzi. In cucina ci sarà lo chef Matteo Torretta, mentre nello spazio di Jonathan arriveranno Maria Giovanna Elmi e l’esperto meteo Massimo Martinelli. Verrà inaugurato, inoltre, un nuovo spazio dedicato all’educazione digitale: protagonisti i Two Twins, i gemelli Fabrizio e Valerio Salvatori, che, insieme alla loro nonna, parleranno di profili fake.

Giovedì 18 febbraio nuovo appuntamento con “L’Accademia della moda”, il contest per aspiranti stilisti targato Detto Fatto con lo stilista delle spose Gianni Molaro. Spazio poi alla della terapeuta di coppia Giovanna De Maio, mentre nello spazio di Jonathan interverrà Rossella Erra.

Venerdì 19 febbraio per la rubrica “A tu per tu(torial)” Bianca Guaccero intervisterà Giorgio Mastrota, che sarà poi anche protagonista di un tutorial. Ci sarà poi lo spazio dedicato al pubblico femminile con l’avvocato Manuela Maccaroni, che risponderà ai quesiti che arriveranno sui diritti delle donne e della famiglia. Presenti in puntata anche Cinzia Fumagalli, per un tutorial di cucina, Mauro Perfetti per l’oroscopo e, nello spazio di Jonathan, l’imprenditrice nel settore dell’hairstyling Charity Cheah.