“Detto Fatto”, i tutorial della settimana dal 15 al 19 marzo 2021

Gli appuntamenti giorno per giorno di una nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero. Gaudiano, Massimo Di Cataldo e il "professor" Maggi tra gli ospiti Bianca Guaccero è la conduttrice di "Detto Fatto"







Con tutorial, consigli, curiosità e tanti ospiti torna l’appuntamento quotidiano con Detto Fatto, il factual show che anima i pomeriggi di Rai2, è pronto per un’altra settimana. Presenti in studio con Bianca Guaccero, i componenti del cast fisso del programma: Carla Gozzi, con le sue rubriche di moda, Jonathan Kashanian con la sua “Superclassifica Jon” e Gianpaolo Gambi, con i suoi spazi comici e di intrattenimento. Ricchissimo il programma anche di questa settimana ricordando che lunedì 15 e martedì 16 marzo Detto Fatto andrà in onda dalle 16:15 alle 17:15, subito dopo la tappa della Tirreno-Adriatico.

Nella puntata di lunedì sarà ospite Gaudiano il vincitore della categoria Nuove Proposte dell’ultimo Festival di Sanremo. Spazio poi alla rubrica “Tuttofare” di Giovanna Civitillo per una nuova sfida con Gianpaolo Gambi, durante la quale interverrà il giovane aspirante ornitologo Francesco Barberini. Presente, nel corso della puntata, anche il medico estetico dottor Marco Bartolucci.

Martedì 16 marzo per il tutorial di cucina ci sarà lo chef Ilario Vinciguerra, mentre la fashion designer bon ton Olivia Ghezzi, nella sua rubrica di moda, proverà a cambiare lo stile della sua ospite. Nel corso della puntata interverrà anche Lorenzo Milazzo, diventato protagonista sui social quando Fedez lo ha contattato durante una diretta pensando di chiamare Orietta Berti.

Da mercoledì 17 marzo il programma torna in onda alle 15:15. Nella puntata di mercoledì, Nenella Impiglia nella sua rubrica dedicata alle scarpe ospiterà Massimo Di Cataldo. Ci saranno poi il “re della sfoglia”, Beniamino Baleotti, il nutrizionista Giuliano Ubezio, la terapeuta di coppia Giovanna De Maio, l’esperto meteo Massimo Martinelli e Andrea Maggi, professore de Il Collegio.

Giovedì 18 marzo saranno presenti la stilista delle spose Pinella Passaro, Jill Cooper che seguirà, con il nutrizionista Sacha Sorrentino, i progressi della sua classe maschile e l’esperta di fai da te, Donna Rita Macchiavelli, che darà alcune idee per realizzare i regali per la Festa del Papà. Interverranno, inoltre, i Coma_Cose, tra i protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo.

Venerdì 19 marzo per la rubrica “A tu per tu(torial)” Bianca Guaccero intervisterà Amaurys Perez, ex azzurro della pallanuoto. Torna lo spazio dedicato al pubblico femminile con l’avvocato Manuela Maccaroni, che risponderà ai quesiti che arriveranno sui diritti delle donne e della famiglia. In cucina ci sarà l'esperto di panini Vittorio Gucci, con sua figlia, per una ricetta dedicata alla Festa del Papà, spazio poi all’oroscopo di Mauro Perfetti. Ospiti della puntata Omar Fantini e Wrongonyou, in gara tra le Nuove Proposte dell’ultimo Festival di Sanremo.