“Detto Fatto”, i tutorial della settimana dal 15 al 19 novembre 2021

Con tutorial, consigli, curiosità e tanti ospiti torna l’appuntamento quotidiano alle 15.15 con Detto Fatto, il factual show che anima i pomeriggi di Rai2 che è pronto per un’altra settimana. Presenti in studio con Bianca Guaccero i componenti del cast fisso del programma: Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi. Questa settimana però Detto Fatto lascerà alcuni spazi agli Atp Finals di tennis, quindi lunedì, mercoledì e venerdì inizierà più tardi, mentre martedì 16 novembre non andrà in onda.

Lunedì 15 novembre la puntata inizierà alle 16.15. Sarà presente Giovanna Civitillo con la sua rubrica “Giovanna Tuttofare”, durante la quale, questa volta, si cimenterà in un tutorial in compagnia del re dell’instant fashion Fabrizio Crispino. Ci saranno poi il vivaista Fabiano Oldani e il “re della sfoglia” Beniamino Baleotti. Ospite della rubrica “Discostar”, dedicata a Lady Gaga, Patrizia Rossetti.

Mercoledì 17 novembre, a partire dalle 16.15, troveremo tra i tutor la fashion designer bon ton Olivia Ghezzi e, in cucina, Cettina Latella, che proporrà una ricetta della tradizione meridionale. Ospiti della rubrica “W la Rai”, Matilde Brandi e Paolo Bosisio.

Giovedì 18 novembre, inizio di puntata alle 15.15: tornerà l’esperta di moda curvy Elisa D’Ospina, che aiuterà la sua ospite a vincere le sue insicurezze e a vedersi più bella. Sarà poi presente, per la prima volta, il make-up artist Manuele Mameli, giudice del talent di Rai2 dedicato alla bellezza Missione Beauty. In cucina ci sarà una new entry, con il debutto del pizza-chef Michele Lapi. Ospite di “Detto Fatto Parade”, Antonella Ferrari, che, anche questa settimana, sarà protagonista insieme a Gianpaolo Gambi di uno sketch sui luoghi comuni e i pregiudizi legati alla disabilità. Presente, in puntata, anche l’esperto meteo Massimo Martinelli.

Venerdì 19 novembre, appuntamento alle 16.15: torneranno l’avvocato Manuela Maccaroni, a disposizione dei telespettatori di Detto Fatto, e Luisanna Messeri, con una ricetta della tradizione toscana. Ospite della rubrica “W la Rai”, dedicata a “Le prime volte in tv”, Debora Villa.