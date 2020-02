“Detto Fatto”, i tutorial della settimana dal 17 al 21 febbraio

Gli appuntamenti giorno per giorno di una nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero

16 Febbraio 2020 | 19:55 di Redazione Sorrisi

Con tutorial, consigli, curiosità e tanti ospiti Detto Fatto, il factual show che anima i pomeriggi di Rai2, è pronto per un’altra settimana in compagnia di Bianca Guaccero con Carla Gozzi, Guillermo Mariotto, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi e di tutti i tutor dello show, ogni pomeriggio dalle ore 14. Ma ecco giorno per giorno di cosa si parlerà.

La settimana si apre lunedì 17 febbraio con il contest di Giovanna Civitillo dedicato alla moda e al risparmio. Presenti in puntata anche lo chef Matteo Torretta e l’interior designer Luca Medici.

Martedì 18 febbraio nello spazio di Pinella Passaro dedicato alle spose sarà ospite l’attrice Yuliya Mayarchuk. Si parlerà poi di cucina e ricette con Simone Finetti e di fitness con Jill Cooper.

Mercoledì 19 febbraio torna l’appuntamento con il nuovo contest di moda per giovani aspiranti stilisti di Gianni Molaro. Tra i tutor ci saranno anche lo chef Mattia Poggi e il dottor Marco Bartolucci, medico estetico.

Giovedì 20 febbraio anche a Detto Fatto si inizierà a festeggiare il Carnevale con tanti tutorial a tema. Giustina Dibello preparerà un dolce tipico di questa festa e il fisico Vincenzo Schettini utilizzerà i principi della fisica per fare degli scherzi adatti al Carnevale. Mascherine anche per le modelle dell’esperta di intimo e lingerie Jennifer Dalla Zorza. Ci sarà poi l’oroscopo di Mauro Perfetti.

Venerdì 21 febbraio Linda Pani, protagonista, domenica 16 febbraio, del Volo dell’Angelo a Venezia, sarà ospite del make up designer Paolo Guatelli. Le esperte di economia domestica Titti & Flavia spiegheranno come rimuovere dagli abiti le macchie provocate da stelle filanti, schiuma e altri scherzi utilizzati in questi giorni, mentre lo chef Antonino Orfanò proporrà una ricetta legata al Carnevale. Anche la stilista Olivia Ghezzi, nel suo tutorial, presenterà una sfilata di abiti di Carnevale.