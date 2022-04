“Detto Fatto”, i tutorial della settimana dal 18 al 22 aprile 2022

Gli appuntamenti giorno per giorno di una nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero. Si parte con i consigli per il picnic di Pasquetta Bianca Guaccero Credit: © Getty Redazione Sorrisi







Con tutorial, consigli, curiosità e tanti ospiti torna l’appuntamento quotidiano alle 15.15 con “Detto Fatto”, il factual show che anima i pomeriggi di Rai2 che è pronto per un’altra settimana. Presenti in studio con Bianca Guaccero i componenti del cast fisso del programma: Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi.

Lunedì 18 aprile è ospite per la prima volta il maestro dei panini gourmet, Daniele Reponi, che darà alcuni consigli per il pic-nic di Pasquetta. Per “Detto Fatto Risponde”, la dottoressa Carla Tomasini, pediatra, fornirà suggerimenti sull’alimentazione dei bambini. Spazio al vivaista Fabiano Oldani e l’hair stylist esperto di capelli ricci Fulvio Tirrico. La rubrica “Detto Fatto Parade” sarà dedicata ai “balli di gruppo” e avrà come ospiti Benedicta Boccoli, Brian Bullard e la cantante Cecilia Gayle. Nel corso della puntata interverranno anche Clementino e Lorella Boccia, alla guida della nuova edizione di “Made in Sud”.

Martedì 19 aprile Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli, The Pozzolis Family, saranno gli ospiti della rubrica dedicata alle scarpe di Nenella Impiglia. Presenti, poi, il medico estetico dottor Marco Bartolucci, l’esperta di longevità Vira Carbone, per la rubrica “Detto Fatto Risponde”, l’esperta di cucina toscana Luisanna Messeri, e il giovane divulgatore scientifico Francesco Barberini, che, nella rubrica green, ospiterà i bike-influencers Pietro Franzese e Ilaria Fiorillo. A “W la Rai” si parlerà degli ultimi grandi successi della fiction Rai con Silvia Motta e Rossella Erra.

Mercoledì 20 aprile torneranno il fashion designer, esperto di cappelli, Roberto Lucchi, l’estetista Anna Del Prete, l’esperto di fitoterapia Renato Raimo e, in cucina, chef Luca Natalini. Ospiti di “Discostar”, dedicata a Vasco Rossi, saranno il suo chitarrista storico Maurizio Solieri, Mariolina Simone e Davide De Marinis.

Giovedì 21 aprile la fashion designer bon ton Olivia Ghezzi ospiterà nel suo tutorial le gemelle Cora e Marilù Fazzini. Presenti, poi, l’interior designer Luca Medici, lo chef stellato Igles Corelli, e, per la prima volta, per un tutorial beauty, l’esperta di sopracciglia Jenny Genovese. A “Detto Fatto Parade” si parlerà di “Matrimoni dei vip” con Simona Izzo e Antonella Ferrari, che sarà anche protagonista insieme a Gianpaolo Gambi di uno sketch sui luoghi comuni e i pregiudizi legati alla disabilità.

Venerdì 22 aprile Riccardo Fogli sarà il protagonista dell’intervista “Dire, fare e…”. Tornerà poi l’appuntamento con l’avvocato Manuela Maccaroni, a disposizione dei telespettatori, mentre in cucina ci sarà chef Mattia Poggi con le sue ricette salva cena. Nel corso della puntata, interverrà anche Mauro Perfetti, con il suo oroscopo. La rubrica “Discostar” sarà dedicata a Milva e interverranno sua figlia, Martina Corgnati, e il giornalista Paolo Giordano.