«Detto Fatto», i tutorial della settimana dal 18 al 22 novembre

Gli appuntamenti giorno per giorno di una nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero, Carla Gozzi e Guillermo Mariotto

17 Novembre 2019 | 18:25 di Redazione Sorrisi

Con tutorial, consigli, curiosità e tanti ospiti Detto Fatto, il factual show che anima i pomeriggi di Rai2, è pronto per un’altra settimana in compagnia di Bianca Guaccero con Carla Gozzi, Guillermo Mariotto, Gianpaolo Gambi e di tutti i tutor dello show, ogni pomeriggio dalle ore 14. Ma ecco giorno per giorno di cosa si parlerà.

Lunedì 18 novembre ci sarà il nuovo appuntamento con il contest di Giovanna Civitillo dedicato alla moda e al risparmio. Tra i tutor della puntata ci saranno lo chef Roberto Di Pinto e la beauty influencer Alice Venturi.

Martedì 19 novembre, si parlerà di moda con Jo Squillo e di fitness con Jill Cooper. Presenti anche il dentista dottor Giovanni Macrì, Silvia Lora Ronco, la maestra d’arte floreale meglio conosciuta come “Silviadeifiori”, e lo chef Ilario Vinciguerra.

Estetica in primo piano nella giornata di mercoledì 20 novembre: Flora Canto sarà ospite di Cristina Fogazzi, mentre nello spazio di Jonathan Kashanian ci sarà Sara Lazzaro, attualmente tra i protagonisti della serie di Rai2 Volevo fare la rockstar. Appuntamento poi con le spose di Pinella Passaro e con l’esperta di olio Chiara Coricelli.

Giovedì 21 novembre, tornerà la moda “curvy” con Elisa D’Ospina. Si parlerà poi di cucina e ricette con Simone Finetti e Giustina Dibello, di interior designer con Luca Medici e di floricoltura con Fabiano Oldani.

Venerdì 22 novembre, ci saranno l’esperta di home staging Mirna Casadei, l’esperta di intimo e lingerie Jennifer Dalla Zorza, il giovane chef Mattia Poggi e l’hair designer Salvo Filetti.