“Detto Fatto”, i tutorial della settimana dal 19 al 23 aprile 2021

Con tutorial, consigli, curiosità e tanti ospiti torna l’appuntamento quotidiano con Detto Fatto, il factual show che anima i pomeriggi di Rai2, è pronto per un’altra settimana. Presenti in studio con Bianca Guaccero, i componenti del cast fisso del programma: Carla Gozzi, con le sue rubriche di moda, Jonathan Kashanian con la sua “Superclassifica Jon” e Gianpaolo Gambi, con i suoi spazi comici e di intrattenimento. Ricchissimo il programma anche di questa settimana.

Lunedì 19 aprile tornerà l’esperta di moda curvy Elisa D’Ospina che, con i suoi consigli, insegna a valorizzarsi e a volersi bene, e che, questa settimana, ospiterà Rossella Fiorani, “Miss Coraggio 2017”. Lezione di scienze, poi, con il giovane aspirante ornitologo Francesco Barberini, mentre in cucina ci sarà Simone Finetti. Ospiti della puntata Monica Setta e la cantautrice Roberta Faccani.

Martedì 20 aprile per il tutorial di cucina ci sarà Ilario Vinciguerra, che presenterà una sua ricetta. Spazio poi alle rubriche di moda di Carla Gozzi e alla Superclassifica Jon. La puntata terminerà alle ore 16.

Mercoledì 21 aprile farà il suo esordio a Detto Fatto una nuova tutor, Erika Timolina, che insegnerà a dare nuova vita a capi d’abbigliamento che non usiamo più e a creare delle bellissime gonne. Presenti poi le regine del pulito, Titty e Flavia, che daranno consigli su come intervenire contro gli insetti, e, con Gilberto Savini, ci sarà il vivaista Fabiano Oldani. In cucina ci sarà chef Natale Giunta, con la sua ricetta dei cannoli. Presenti anche l’esperto meteo Massimo Martinelli e, ospite, il cantante Andrea Sannino.

Giovedì 22 aprile per l’Earth Day 2021 saranno ospiti Francesca Fialdini e Alessandro Cattelan. Tornerà poi Marinella Zazzera, con i suoi consigli per le spose plus size, mentre in cucina ci sarà Gianfranco Iervolino. Arriverà anche un nuovo tutor: l’apicoltore Alessandro Pillon.

Venerdì 23 aprile sarà la volta della fashion designer bon ton Olivia Ghezzi, con la sua rubrica di moda durante la quale ospiterà il cantante Leiner. Torneranno poi l’appuntamento con “L’Accademia della moda”, il contest per aspiranti stilisti targato Detto Fatto con lo stilista delle spose Gianni Molaro, e lo spazio dedicato al pubblico femminile con l’avvocato Manuela Maccaroni, che risponderà ai quesiti che arriveranno sui diritti delle donne e della famiglia. In cucina debutterà lo chef Diego Bongiovanni. Ospite della puntata, Simone Di Pasquale.