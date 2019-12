«Detto Fatto», i tutorial della settimana dal 2 al 6 dicembre

Gli appuntamenti giorno per giorno di una nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero, Carla Gozzi e Guillermo Mariotto

01 Dicembre 2019 | 22:26 di Redazione Sorrisi

Il Natale si avvicina e Bianca Guaccero e tutto il team di Detto Fatto si preparano alle festività dando il via, da lunedì 2 dicembre, sempre alle 14 su Rai2, a puntate con tutorial e consigli di moda, cucina, fai da te e molto altro utili per le Feste. Nel corso delle prossime puntate, verranno fatte anche diverse sorprese e regali in studio, addobbato a festa per l’occasione. Ad esempio, durante lo spazio “Voglio farti un regalo” Bianca Guaccero prenderà un pacco che si trova sotto l’albero di Natale e lo consegnerà a qualcuno del pubblico o dei tutor, mentre con lo spazio “La Fabbrica dei regali”, si doneranno in beneficenza alcuni degli oggetti costruiti negli spazi “Fai Da Te” del programma. Nelle rubriche con i tutor di cucina saranno usati diversi ingredienti tipicamente natalizi e ci saranno tanti consigli per il menu del “Pranzo di Natale”. Ci sarà anche un originale Calendario dell’Avvento, o meglio, il “Carlendario dell’Avvento”, a opera di Carla Gozzi, presenza fissa del cast del programma insieme a Guillermo Mariotto, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi. E altre novità ci saranno anche nelle prossime settimane. Ma ecco giorno per giorno di cosa si parlerà.

Si parte lunedì 2 dicembre con i primi consigli natalizi negli spazi dello chef Ilario Vinciguerra, di “Mamma Risparmio” Ilaria Cuzzolin e di Giovanna Civitillo a tema seduzione. Ospite della puntata sarà Raffaella Fico nella rubrica di Nenella Impiglia dedicata alle scarpe. In puntata, presente anche il dottor Marco Bartolucci, medico estetico.

Martedì 3 dicembre tornerà a Detto Fatto il giovanissimo pasticciere Massimo Pacelli, che realizzerà i biscotti per le feste, mentre la tutor di cucito Sara Poiese spiegherà come realizzare degli addobbi per l’albero. Ci sarà anche il primo “regalo” in studio e lo farà il make up artist Simone Belli. Tornano, poi, la creative director di Nicole Spose, Nicole Cavallo, con i suoi consigli su come scegliere l’abito da sposa, e Jill Cooper con il suo spazio dedicato al fitness.

Mercoledì 4 dicembre i tutorial natalizi saranno ad opera della party maker Simona Remine e dello chef Simone Finetti. Ci saranno poi le due gemelle della moda, Francesca e Veronica Feleppa, l’hair designer Salvo Filetti e l’étoile Oriella Dorella, tutor di fitness per la terza età.

Giovedì 5 dicembre la regina del fai da te Donna Rita Macchiavelli darà consigli per l’albero di Natale e ci saranno poi l’esperta di intimo e lingerie Jennifer Dalla Zorza, Mauro Perfetti con l’oroscopo e una new entry: la chef Rosanna Marziale.

Venerdì 6 dicembre, alla vigilia della “Prima” che inaugurerà la stagione scaligera, Carla Gozzi sarà protagonista di un’esterna al Teatro alla Scala di Milano. Nell’ambito del contest “Trasformatutto”, con gli architetti Manuel e Lorenzo, ci sarà una sfida in cui i concorrenti costruiranno statuine e complementi per il Presepe. Ospite della sfida il Maestro del presepe napoletano Marco Ferrigno. Ci sarà poi Giustina Dibello con le sue ricette il ritorno a Detto Fatto del cappellaio Roberto Lucchi. Infine, un’altra new entry: il fisico Vincenzo Schettini che spiegherà come la fisica possa essere utile anche in casa.