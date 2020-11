“Detto Fatto”, i tutorial della settimana dal 2 al 6 novembre

Gli appuntamenti giorno per giorno di una nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero

01 Novembre 2020 | 18:42 di Redazione Sorrisi

Con tutorial, consigli, curiosità e tanti ospiti Detto Fatto, il factual show che anima i pomeriggi di Rai2, è pronto per un’altra settimana. In attesa che termini l'isolamento preventivo a cui si è sottoposta la conduttrice Bianca Guaccero, si alterneranno alla conduzione Elisa D’Ospina, Carla Gozzi, Gianpaolo Gambi e Jonathan Kashanian. Tantissimi gli ospiti e i tutor che interverranno nel corso delle puntate.

Lunedì 2 novembre torna Giovanna Civitillo con il suo contest “Pazze per lo shopping”. Ci sarà poi il make-up artist delle dive Simone Belli che avrà come ospite nella sua postazione Melita Toniolo. In cucina farà il suo esordio nella famiglia di Detto Fatto lo chef Cesare Marretti e torneranno poi le maghe del pulito Titty e Flavia. Per il “tutorial al carrello” del “Teuccio delle 5”, ci sarà l’influencer Davide Campagna, che proporrà una ricetta salutare e darà poi consigli di fitness.

Martedì 3, tornano Marinella Zazzera, con i suoi consigli per le spose plus size, e l’onicotecnica Michela May, che realizzerà una nails art ispirata a un personaggio iconico. Spazio poi alla cucina con chef Natale Giunta e ai consigli di bon ton di Nicola Santini. Per il “tutorial al carrello” ci sarà il flowerdesigner Morris Marigo. Inoltre, verrà inaugurata la rubrica “Detto Fatto risponde”, durante la quale gli esperti del programma risponderanno alle domande poste dagli spettatori in tutti i campi. Si comincia con Giulia Leonie Ferrari e Giorgio Francesco Molinari, la coppia di avvocati di “Lawpills”.

Mercoledì 4, Patrizia Pellegrino sarà ospite del tutorial dedicato alle scarpe di Nenella Impiglia. Debutterà poi Dunia Rawhan, un’educatrice cinofila che darà alcuni consigli per aiutare a capire il comportamento degli amici a quattro zampe. Infine, l’almanacco della puntata sarà dedicato a Rai2 che il 4 novembre del 1961 ha iniziato le sue trasmissioni.

Giovedì 5 tornano le sfide di Jill Cooper per rimettersi in forma. Con il chirurgo plastico Tito Marianetti si parlerà di rinoplastica, mentre per la moda ci sarà l’esperta di intimo e lingerie Jennyfer Dalla Zorza. In cucina torna il re della sfoglia Beniamino Baleotti e per il “tutorial al carrello” ci sarà la meccanica Elena Giaveri, che darà alcuni consigli sul cambio delle gomme. Infine, come ogni giovedì, le previsioni meteo di Massimo Martinelli.

La settimana si conclude venerdì 6 con la seconda sfida di “Caccia al tutor”, il contest per aspiranti tutor, che avrà anche questa settimana come giudice Ilario Vinciguerra. Ci saranno poi il dentista dottor Giovanni Macrì, la stilista Olivia Ghezzi, che avrà come ospite nella sua rubrica Wanda Fisher, e, infine, un tutorial dedicato al burlesque con Mitzy Von Wolfgang.