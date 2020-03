“Detto Fatto”, i tutorial della settimana dal 2 al 7 marzo

Gli appuntamenti giorno per giorno di una nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero

01 Marzo 2020 | 20:47 di Redazione Sorrisi

Con tutorial, consigli, curiosità e tanti ospiti Detto Fatto, il factual show che anima i pomeriggi di Rai2, è pronto per un’altra settimana in compagnia di Bianca Guaccero con Carla Gozzi, Guillermo Mariotto, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi e di tutti i tutor dello show, ogni pomeriggio dalle ore 14.

E da questa settimana, alle puntate quotidiane, in onda dal lunedì al venerdì, si aggiungerà, dal 7 marzo, il sabato mattina alle 11.15, Casa Detto Fatto, un nuovo appuntamento ricco di consigli utili per il weekend. Ma ecco giorno per giorno di cosa si parlerà.

La settimana inizia lunedì 2 marzo, con il consueto appuntamento pomeridiano, e in puntata, tra i tutor, ci saranno le esperte di economia domestica Titty & Flavia, Jennifer Dalla Zorza, esperta di intimo e lingerie, e lo chef Ilario Vinciguerra.

Martedì 3 marzo Francesca Senette sarà ospite del make up designer Paolo Guatelli. Spazio poi al fitness con Jill Cooper e alla stilista Olivia Ghezzi.

Mercoledì 4 marzo, tra i tutor, ci saranno Gianni Molaro con le sue spose, il pizzaiolo Gianfranco Iervolino e il fisico Vincenzo Schettini.

Giovedì 5 marzo tornano le due gemelle della moda, Francesca e Veronica Feleppa. Presenti poi l’hair designer Salvo Filetti e chef Antonino Orfanò.

Venerdì 6 marzo ci saranno l’esperta di moda curvy Elisa D’Ospina, il giovane chef Mattia Poggi e il dottor Marco Bartolucci, medico estetico.

Sabato 7 marzo, dalle 11.15, Bianca Guaccero aprirà agli spettatori le porte di Casa Detto Fatto, un nuovo appuntamento con rubriche e tutorial, ambientati nelle diverse “stanze” del programma, durante i quali tutti i protagonisti della puntata potranno intervenire. Nel “salotto”, Jonathan Kashanian commenterà i fatti e i gossip della settimana, mentre Carla Gozzi, dalla “cabina armadio”, darà consigli su come abbinare al meglio i colori dei propri outfit.

Nella “camera da letto” Bianca Guaccero e Gianpaolo Gambi saranno protagonisti di gag comiche, mentre dalla “mansarda” Mauro Perfetti farà l’oroscopo musicale, una vera e propria “hit parade” delle stelle. In “cucina” si alterneranno gli chef che proporranno ricette tipiche delle tradizioni regionali. Si parte con il re della sfoglia Beniamino Baleotti che proporrà la ricetta dei balanzoni, piatto classico della cucina bolognese.