“Detto Fatto”, i tutorial della settimana dal 20 al 23 dicembre 2021

Gli appuntamenti giorno per giorno di una nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero. Tra gli ospiti anche Maurizio Costanzo Detto fatto: il cast fisso della nona edizione Credit: © Rai Redazione Sorrisi







Con tutorial, consigli, curiosità e tanti ospiti torna l’appuntamento quotidiano alle 15.15 con Detto Fatto, il factual show che anima i pomeriggi di Rai2 che è pronto per un’altra settimana. Presenti in studio con Bianca Guaccero i componenti del cast fisso del programma: Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi.

Lunedì 20 dicembre ci sarà Giovanna Civitillo con la sua rubrica “Giovanna Tuttofare”, che si cimenterà nella scultura del ghiaccio con gli esperti Marco Rivella e Francesco Dolce. Ci sarà poi Nenella Impiglia, che nella sua rubrica dedicata alle scarpe ospiterà Tiziana Rocca. La rubrica “Discostar” sarà dedicata a Enzo Tortora e avrà come ospiti Maurizio Costanzo e Patrizia Rossetti.

Martedì 21 dicembre ci saranno Fabrizio Crispino, re dell’instant fashion, che insegnerà come creare look adatti alle feste, e l’interior designer Luca Medici, che spiegherà come realizzare pacchetti regali originali e innovativi. Spazio poi al tutorial di Fitness Over con l’etoile Oriella Dorella, che, con il suo team di esperti, seguirà i progressi delle sue allieve, mentre in cucina ci sarà lo chef Mattia Poggi. A “Detto Fatto Parade” si parlerà de “Il meglio del 2021” con la giornalista Cristina Penco e Rossella Erra.

Mercoledì 22 dicembre tornerà lo stilista delle spose Gianni Molaro, che disegnerà l’abito dei sogni per una sposa “bendata”, grazie alla complicità del futuro marito. Ci saranno poi l’esperta dello sguardo, Sara Vecchi, per un tutorial beauty dedicato a ciglia e sopracciglia, e, in cucina, lo chef Seby Sorbello, che preparerà la tradizionale cassata siciliana. Per “Detto Fatto Parade”, in cui si parlerà di canzoni di Natale, ci sarà Antonella Ferrari, protagonista insieme a Gianpaolo Gambi di uno sketch sui luoghi comuni e i pregiudizi legati alla disabilità. Presente, in puntata, anche l’esperto meteo Massimo Martinelli.

Giovedì 23 dicembre debutterà l’esperto di mise-en-place Carlo Spallino Centonze, che mostrerà come apparecchiare la tavola in vista delle feste. Ci saranno poi il make-up artist delle dive Simone Belli, che proporrà tre look beauty per le festività natalizie, e la canta-chef Angelica Sepe, che darà consigli per il pranzo di Natale. Per la rubrica “W la Rai”, dedicata ai programmi speciali di Natale, ci saranno Massimiliano Ossini, Michele Vanossi e Matilde Brandi. Nel corso della puntata, interverranno anche gli artisti del Circo di Medrano e il Piccolo Coro Cantori di Milano.

Detto Fatto tornerà in onda il 10 gennaio 2022.