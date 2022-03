“Detto Fatto”, i tutorial della settimana dal 21 al 25 marzo 2022

Gli appuntamenti giorno per giorno di una nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian Credit: © GettyImage Redazione Sorrisi







Con tutorial, consigli, curiosità e tanti ospiti torna l’appuntamento quotidiano alle 15.15 con “Detto Fatto”, il factual show che anima i pomeriggi di Rai2 che è pronto per un’altra settimana. Presenti in studio con Bianca Guaccero i componenti del cast fisso del programma: Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi.

Lunedì 21 marzo ci sarà la rubrica di Giovanna Civitillo, “Giovanna Tuttofare”, durante la quale sarà alle prese con la cura delle piante insieme al vivaista Fabiano Oldani. Presenti anche l’hair stylist Salvo Filetti e l’interior designer Luca Medici. In cucina, nel “World Tiramisù Day”, ci sarà per la prima volta Stefano Serafini, campione mondiale di Tiramisù. Nella rubrica “Detto Fatto Parade”, si parlerà di “Nuovi Amori” e interverranno Elena Barolo e Annalia Venezia.

Martedì 22 marzo, torneranno Cinzia Pizzichini e Francesca Salvatorelli con un tutorial di moda dedicato alle spose all’insegna dell’inclusività, al di là della taglia indossata. Per “Detto Fatto Risponde” ci sarà la tricopigmentista Elisabetta Belfiore, mentre Francesca Senette sarà l’ospite del quiz green di Diana De Marsanich. In cucina ci sarà chef Claudio Sadler. Infine, nel corso della rubrica “Detto Fatto Parade” si parlerà dei canoni di bellezza maschile con Pamela Camassa e con il professor Antonino Di Pietro.

Mercoledì 23 marzo Nenella Impiglia, nella sua rubrica dedicata alle scarpe, ospiterà Emanuela Grimalda, tra i protagonisti della nuova stagione di “Volevo fare la rockstar”. Farà il suo esordio, poi, la beauty expert Barbara Rossoni. Presenti anche l’esperto di fitoterapia Renato Raimo e il pizzaiolo Gianfranco Iervolino. Per la rubrica “W la Rai”, in cui si parlerà di “Intervistatori”, ci saranno Michele Vanossi e Rossella Erra.

Giovedì 24 marzo tornerà l’appuntamento con “L’Accademia della moda”, il contest per fashion designer emergenti con lo stilista delle spose Gianni Molaro. Per “Detto Fatto Risponde” farà il suo esordio la giornalista Vira Carbone, che parlerà di longevità. Ci saranno, poi, l’esperta di fitness Jill Cooper e, in cucina, Cettina Latella. La rubrica “Discostar” sarà dedicata a “Domenico Modugno” e interverranno Betty Senatore e Antonella Ferrari, che sarà poi nuovamente protagonista insieme a Gianpaolo Gambi di uno sketch sui luoghi comuni e i pregiudizi legati alla disabilità. Presente in puntata anche l’esperto meteo Massimo Martinelli.

Venerdì 25 marzo Michele Cucuzza sarà il protagonista dell’intervista “Dire, fare e…”. In cucina ci sarà Manuel Saraceno, esperto di pane e lievitati. La rubrica “Discostar” sarà dedicata “Mina” e avrà ospite Mariolina Cannuli.