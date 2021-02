“Detto Fatto”, i tutorial della settimana dal 22 al 19 febbraio 2021

Gli appuntamenti giorno per giorno di una nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero. Riflettori puntati sul Festival di Sanremo Detto Fatto Credit: © Rai Redazione Sorrisi







Nella settimana del Festival di Sanremo, anche i riflettori di Detto Fatto si accenderanno sulla kermesse canora. Il programma condotto da Bianca Guaccero, tutti i pomeriggi alle 15.15 su Rai2 dedicherà ampio spazio al Festival, con notizie, anteprime, commenti alle serate, racconti sui Sanremo passati, ospiti ed esibizioni musicali. Per l’occasione, sarà un vero e proprio Detto Fatto - Speciale Sanremo e anche i tutorial saranno in chiave sanremese, a partire da quelli di cucina, che proporranno ricette ispirate ai cantanti in gara (e non solo). Infine, non mancheranno clip e collegamenti direttamente con la cittadina ligure e i protagonisti di questa 71ª edizione del Festival.

Lunedì 1° marzo, per parlare del Festival, ci saranno Jo Squillo e Rossella Erra, che, per tutta la settimana, offrirà il punto di vista del pubblico a casa. L’ospite musicale, che riproporrà il suo brano sanremese, sarà Luisa Corna. In cucina, Beniamino Baleotti presenterà una ricetta ispirata a Orietta Berti. Presente anche Jill Cooper, con ospite, per alcuni consigli alla sua classe, la ballerina Veera Kinnunen.

Martedì 2 marzo, confermata la presenza di Jo Squillo e di Rossella Erra, mentre gli ospiti musicali saranno i Jalisse. Farà il suo debutto una nuova tutor di make-up, Cindy Sold, che proporrà un auto-trucco di ispirazione sanremese. Per la ricetta del suo dolce, Alessandro Capotosti si ispirerà a Noemi. Tornerà poi l’esperta di moda curvy Elisa D’Ospina che ospiterà Chiara Canzian.

Mercoledì 3 marzo, tornerano nuovamente Jo Squillo e Rossella Erra per commentare il Festival. L’ospite dell’esibizione musicale sarà Memo Remigi. In cucina farà il suo esordio Antonio Lorenzon, vincitore della nona edizione di MasterChef Italia, che per la sua ricetta si ispirerà a Irama. Presenti anche il vivaista Fabiano Oldani, che racconterà come prendersi cura delle piante fiorite di ispirazione sanremese, l’hair stylist Salvo Filetti e, per il meteo, Massimo Martinelli.

Giovedì 4 marzo, per parlare del Festival, ci sarà Roberta Morise. Presente anche Rossella Erra. Aleandro Baldi, invece, sarà l’ospite musicale. Presenti poi il nutrizionista Giuliano Ubezio, che svelerà i segreti dell’alimentazione delle star di Sanremo, chef Natale Giunta, che per la sua preparazione si ispirerà a Fiorello, Olivia Ghezzi, con la sua rubrica di moda, e Mauro Perfetti con l’oroscopo sanremese.

Venerdì 5 marzo, tornano Roberta Morise e Rossella Erra per commentare ancora il Festival. Il momento musicale avrà invece come protagonista Jessica Morlacchi. In cucina, Giustina Dibello preparerà una ricetta ispirandosi ad Achille Lauro, mentre Nenella Impiglia,nella sua rubrica dedicata alle scarpe ospiterà l’attore e cantante Attilio Fontana. Ci sarà poi lo spazio dedicato al pubblico femminile con l’avvocato Manuela Maccaroni, che risponderà ai quesiti che arriveranno sui diritti delle donne e della famiglia.