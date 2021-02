“Detto Fatto”, i tutorial della settimana dal 22 al 19 febbraio 2021

Gli appuntamenti giorno per giorno di una nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero. Saranno ospiti: Astro Linda, Laura Barriales e Francesco Boccia

21 Febbraio 2021 | 17:11 di Redazione Sorrisi

Con tutorial, consigli, curiosità e tanti ospiti torna l’appuntamento quotidiano con Detto Fatto, il factual show che anima i pomeriggi di Rai2, è pronto per un’altra settimana. Presenti in studio con Bianca Guaccero, i componenti del cast fisso del programma: Carla Gozzi, con le sue rubriche di moda, Jonathan Kashanian con la sua “Superclassifica Jon” e Gianpaolo Gambi, con i suoi spazi comici e di intrattenimento. Ricchissimo il programma anche di questa settimana.

Lunedì 22 febbraio la fashion designer bon ton Olivia Ghezzi, proverà a cambiare lo stile della sua ospite. Farà poi il suo debutto una nuova rubrica, a tema scienze, con il giovane Francesco Barberini, classe 2007, aspirante ornitologo, appassionato di evoluzione e natura, nominato dal Presidente Sergio Mattarella “Alfiere della Repubblica Italiana” per meriti scientifici e divulgativi. Da lunedì, inoltre, le ricette dei tutorial di cucina di Detto Fatto saranno ispirate ai cantanti in gara nel prossimo Festival di Sanremo. Si parte con lo chef Mattia Poggi che per la sua preparazione si ispirerà ad Annalisa. Infine, spazio al “Cambio look ad honorem” di Carla Gozzi, che avrà come protagonista il volto della divulgazione scientifica di Rai Gulp, Astro Linda, ovvero Linda Raimondo, aspirante astronauta, mentre Laura Barriales si collegherà nel corso della rubrica di Jonathan Kashanian.

Martedì 23 febbraio torneranno Marinella Zazzera con i suoi consigli per le spose plus size e l’interior designer Luca Medici. In cucina ci sarà il pizzaiolo Gianfranco Iervolino che, per la sua ricetta, si ispirerà a Francesco Renga.

Mercoledì 24 febbraio (in onda dalle 15 alle 16) Malindi Donvito preparerà un dolce ispirandosi a Francesca Michielin e Fedez. Torneranno poi le regine dell’economia domestica, Titty e Flavia, e, in collegamento, l’esperto meteo Massimo Martinelli. Nella rubrica di Jonathan si parlerà delle ultime indiscrezioni sul Festival di Sanremo e interverrà il make-up artist Simone Belli, che, tra gli altri, si occuperà del look sanremese di Achille Lauro, Orietta Berti, Elodie e darà alcune anteprime su di loro.

Giovedì 25 febbraio nuovo appuntamento con “L’Accademia della moda”, il contest per aspiranti stilisti targato Detto Fatto con lo stilista delle spose Gianni Molaro. La tutor di cucina Angelica Sepe si ispirerà per la sua ricetta ad Arisa. Tornano inoltre il dentista dottor Giovanni Macrì e i Two Twins, i gemelli Fabrizio e Valerio Salvatori, che, insieme alla loro nonna, proporranno la loro rubrica di educazione digitale.

Venerdì 26 febbraio in cucina, esordirà l’esperto di panini Vittorio Gucci, che si ispirerà per la sua creazione a Max Gazzè. Ci saranno poi la stilista delle spose Pinella Passaro, Mauro Perfetti, con il suo oroscopo, ospite nella rubrica di Jonathan sarà il cantante Francesco Boccia.