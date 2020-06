“Detto Fatto”, i tutorial della settimana dal 22 al 26 giugno

Gli appuntamenti giorno per giorno di una nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero

21 Giugno 2020 | 17:58 di Redazione Sorrisi

Penultima settimana di questa stagione in compagnia di Bianca Guaccero e Detto Fatto, il programma di Rai2, in onda tutti i pomeriggi alle 14, tanti tutorial, consigli e rubriche. Insieme alla conduttrice, saranno presenti in studio: Carla Gozzi, con le rubriche di moda, Jonathan Kashanian, con la sua “Superclassifica Jon”, e Gianpaolo Gambi con gli spazi comici e di intrattenimento.

Nel corso di questa settimana, tra i tutor presenti in studio ci sarà, da lunedì al venerdì, l’interior designer Luca Medici che darà consigli su come arredare alcuni ambienti della casa in stile marino. A parlare di moda, invece, ci sarà Nenella Impiglia, lunedì e giovedì, con la sua rubrica dedicata alle scarpe e con ospiti in collegamento. Poi la stilista Olivia Ghezzi, martedì e venerdì, anche lei con ospiti in collegamento, mentre mercoledì ci sarà Marinella Zazzera con i suoi consigli per le spose plus size.

I tutorial di cucina in studio saranno affidati al pasticciere Alessandro Capotosti, presente lunedì e martedì, e a Giustina Dibello, presente giovedì e venerdì. In collegamento interverranno tra gli altri: lunedì 22 giugno Beppe Convertini, conduttore della cerimonia di premiazione del Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera, in onda su Rai Cinema Channel e RaiPlay; Matilde Brandi, ospite della rubrica di Nenella Impiglia.

Martedì 23 giugno la Marchesa Daniela del Secco d’Aragona interverrà nella rubrica di Olivia Ghezzi, mentre la giornalista, esperta di salute e benessere, Angelica Amodei, farà un tutorial per preparare degli smoothies detox.

Mercoledì 24 giugno si collegherà, per la prima volta, Fabrizia Greco, chef a cui piace rivisitare i piatti della tradizione aggiungendo il suo tocco personale; mentre giovedì 25 giugno lo chef Nicolò Duchini, che presenterà una sua ricetta.

Venerdì 26 giugno Olivia Ghezzi ospiterà in collegamento Maria Rosaria Omaggio. Poi Gianni Molaro darà i suoi consigli alle spose sugli abiti e le tendenze di questa estate.