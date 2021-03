“Detto Fatto”, i tutorial della settimana dal 22 al 26 marzo 2021

Gli appuntamenti giorno per giorno di una nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero Bianca Guaccero Credit: © Getty Redazione Sorrisi







Con tutorial, consigli, curiosità e tanti ospiti torna l’appuntamento quotidiano con Detto Fatto, il factual show che anima i pomeriggi di Rai2, è pronto per un’altra settimana. Presenti in studio con Bianca Guaccero, i componenti del cast fisso del programma: Carla Gozzi, con le sue rubriche di moda, Jonathan Kashanian con la sua “Superclassifica Jon” e Gianpaolo Gambi, con i suoi spazi comici e di intrattenimento. Ricchissimo il programma anche di questa settimana.

Si comincia lunedì 22 marzo con la rubrica di Giovanna Civitillo, “Pazze per lo shopping”. In cucina ci sarà Matteo Torretta, mentre l’interior designer Luca Medici darà alcuni consigli su come tenere in ordine il garage. Nel corso della puntata interverrà anche Carmen Di Pietro.

Martedì 23 marzo è la volta della fashion designer bon ton Olivia Ghezzi, nella sua rubrica di moda, ospiterà i gemelli Dellai, Luca e Matteo, in gara tra le Nuove Proposte dell’ultimo Festival di Sanremo. Interverrà, poi, un’altra coppia di gemelle, le Fazzini, Cora e Marilù, protagoniste de Il Collegio 3. Ci saranno poi lo chef Ilario Vinciguerra e l’hair stylist Paolo Venuta, che ospiterà nel suo spazio la pattinatrice Valentina Marchei.

Mercoledì 24 marzo Nenella Impiglia nella sua rubrica dedicata alle scarpe ospiterà Massimo Di Cataldo. Presenti poi, le Sorelle Landra, per il tutorial di cucina, il vivaista Fabiano Oldani, che racconterà i segreti delle piante fiorite primaverili, e l’esperto meteo Massimo Martinelli. Ospite della puntata l’avvocato Annamaria Bernardini de Pace.

Giovedì 25 marzo torna l’appuntamento con “L’Accademia della moda”, il contest per aspiranti stilisti targato Detto Fatto con lo stilista delle spose Gianni Molaro. Gabriella Carlucci sarà ospite del tutorial dell’onicotecnica Michela May, mentre in cucina ci sarà il giovane chef Luca Perego. Tra gli ospiti della puntata anche Cecilia Capriotti. La settimana si chiude venerdì 26 marzo con la rubrica “A tu per tu(torial)” con Bianca Guaccero che intervisterà Silvia Mezzanotte, protagonista anche di un tutorial. Torna lo spazio dedicato al pubblico femminile con l’avvocato Manuela Maccaroni, che risponderà ai quesiti che arriveranno sui diritti delle donne e della famiglia. In cucina ci sarà una new entry: lo chef pugliese Gegè Mangano. Infine, spazio all’oroscopo di Mauro Perfetti.