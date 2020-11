“Detto Fatto”, i tutorial della settimana dal 23 al 27 novembre

Gli appuntamenti giorno per giorno di una nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero

22 Novembre 2020 | 18:01 di Redazione Sorrisi

Con tutorial, consigli, curiosità e tanti ospiti Detto Fatto, il factual show che anima i pomeriggi di Rai2, è pronto per un’altra settimana. Presenti in studio, con Bianca Guaccero, i componenti del cast fisso del programma: Carla Gozzi, con le sue rubriche di moda, Jonathan Kashanian con la sua “Superclassifica Jon” e Gianpaolo Gambi, con i suoi spazi comici e di intrattenimento. Ricchissimo il programma anche di questa settimana.

Si parte lunedì 23 novembre. Tornerà in trasmissione Giovanna Civitillo con la sua rubrica “Mission (im)possible”. Di moda si parlerà anche con la stilista Olivia Ghezzi che ospiterà, nel suo spazio, Rosa Perrotta. Spazio poi all’esperto di bon ton Nicola Santini e alle previsioni meteo di Massimo Martinelli.

Martedì 24 novembre ci saranno lo chef Mattia Poggi, l’interior designer Luca Medici ed Emily Angelillo per un tutorial di ballo sui tacchi, mentre mercoledì 25 novembre Detto Fatto inizierà alle 15.50 per dare spazio al “Question time” in diretta dalla Camera dei Deputati. In puntata gli spettatori ritroveranno le maghe del pulito Titty e Flavia e la chef Angelica Sepe, che proporrà una ricetta afrodisiaca.

Giovedì 26 novembre tornerà a Detto Fatto lo stilista Gianni Molaro con i suoi consigli per le spose. Presenti in puntata anche il pizzaiolo Gianfranco Iervolino e il dentista dottor Giovanni Macrì.

Venerdì 27 novembre Jo Squillo sarà l’ospite della rubrica “A tu per tu(torial)”. Si svolgerà poi la prima semifinale del contest “Caccia al tutor”, con Ilario Vinciguerra come giudice. Infine, durante “Il teuccio delle 5” di Jonathan Kashanian, spazio all’oroscopo di Mauro Perfetti e al tea sommelier Gabriele Bianchi.