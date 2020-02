“Detto Fatto”, i tutorial della settimana dal 24 al 28 febbraio

Gli appuntamenti giorno per giorno di una nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero

23 Febbraio 2020 | 18:24 di Redazione Sorrisi

Con tutorial, consigli, curiosità e tanti ospiti Detto Fatto, il factual show che anima i pomeriggi di Rai2, è pronto per un’altra settimana in compagnia di Bianca Guaccero con Carla Gozzi, Guillermo Mariotto, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi e di tutti i tutor dello show, ogni pomeriggio dalle ore 14. Ma ecco giorno per giorno di cosa si parlerà.

Si comincia lunedì 24 febbraio con Emanuela Aureli ospite nella rubrica di Nenella Impiglia dedicata alle scarpe, mentre Giovanni Muciaccia sarà il giudice guest del contest “Trasformatutto” con la regina del fai da te Donna Rita Macchiavelli e l’interior designer Luca Medici. Presente anche Giovanna Civitillo con i suoi consigli a tema seduzione.

Martedì 25 febbraio si festeggerà l’ultimo giorno di Carnevale anche nello studio di Detto Fatto con tutto il cast del programma mascherato. Nel corso della puntata spazio ai buyers del programma, che questa settimana ospiteranno in giuria Carla Gozzi. Ci saranno poi il baby chef Massimo Pacelli e “l’Estetista Cinica”, Cristina Fogazzi.

Mercoledì 26 febbraio, nello spazio di Jonathan, sarà ospite Sergio Muniz. Tra i tutor presenti in puntata: la creative director di una celebre maison di abiti da sposa, Nicole Cavallo, l’esperta di olio Chiara Coricelli, e il make up artist Simone Belli, che ospiterà nel suo spazio Roberta Maria Zacchero, tra i protagonisti dell’ultima edizione de Il Collegio.

Giovedì 27 febbraio Mario Ermito sarà ospite dell’onicotecnica Michela May in un tutorial di manicure maschile. Si parlerà poi di moda con Jo Squillo. Ci saranno anche il pizzaiolo Paolone Amato, Alessandra Lorusso, con il suo tutorial di bijoux fai da te, e Mauro Perfetti con l’oroscopo.

Venerdì 28 febbraio saranno presenti l’étoile Oriella Dorella, tutor di fitness per la terza età, l’esperto di polenta Marco Pirovano, la tricopigmentista Elisabetta Belfiore, Marinella Zazzera, con i suoi consigli alle spose plus size, e l’esperto di floricultura Fabiano Oldani.