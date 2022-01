“Detto Fatto”, i tutorial della settimana dal 24 al 28 gennaio 2022

Gli appuntamenti giorno per giorno di una nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero con tanti ospiti, tutorial e consigli Detto Fatto Credit: © Getty Redazione Sorrisi







Con tutorial, consigli, curiosità e tanti ospiti torna, dopo la pausa natalizia, l’appuntamento quotidiano alle 15.15 con “Detto Fatto”, il factual show che anima i pomeriggi di Rai2 che è pronto per un’altra settimana. Presenti in studio con Bianca Guaccero i componenti del cast fisso del programma: Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi.

Si parte lunedì 24 gennaio con due new entry: il dottor Antonino Di Pietro, dermatologo e chirurgo estetico, a disposizione dei telespettatori del programma, e l’architetto e designer Diego Thomas. Giovanna Civitillo sarà la protagonista del “Cambio Mood Vip” di Carla Gozzi, che le darà consigli in vista della sua avventura sanremese. Presenti, poi, il make-up artist delle dive, Simone Belli, e il “re della sfoglia” Beniamino Baleotti. Da questa settimana la rubrica di Jonathan Kashanian sarà intitolata “W Sanremo” e sarà dedicata alla kermesse canora. In questa puntata si parlerà dei conduttori del Festival con Maria Giovanna Elmi, Marzia Roncacci e Patrizia Rossetti.

Martedì 25 gennaio saranno presenti l’esperta di moda curvy Elisa D’Ospina, l’hair stylist Stefano Bonomi, che ospiterà il maestro Alessandro Meistro, il giovane divulgatore scientifico Francesco Barberini, con la sua rubrica Green, e Cettina Latella, che proporrà una ricetta della tradizione meridionale. Per “W Sanremo”, in cui si parlerà delle donne del Festival, ci saranno Simona Ventura, Annalia Venezia e Matilde Brandi.

Mercoledì 26 gennaio ci sarà un nuovo esordio: la dottoressa Rossella Nappi, ginecologa, esperta di menopausa ed endocrinologia, sarà a disposizione delle spettatrici del programma. Torneranno poi Martina Pascutti e sua madre Chiara Bertello, per la loro rubrica di moda vintage, il vivaista Fabiano Oldani, la dottoressa Anadela Serra Visconti, per parlare di medicina estetica e cosmesi naturale, e l’esperto di cucina romana Ruben Bondì. Per “W Sanremo” ci saranno Massimo Bernardini e Rossella Erra.

Giovedì 27 gennaio torneranno Marinella Zazzera, con i suoi consigli per le spose plus size, e la beauty expert Elisa Rampi, che proporrà una sua acconciatura. Spazio poi al tutorial di Fitness con Jill Cooper e alla canta chef Angelica Sepe. Ospiti della rubrica “W Sanremo” Virginio Simonelli e Antonella Ferrari, che, anche questa settimana, sarà protagonista insieme a Gianpaolo Gambi di uno sketch sui luoghi comuni e i pregiudizi legati alla disabilità. Presente, in puntata, anche l’esperto meteo Massimo Martinelli.

Venerdì 28 gennaio tornerà l’appuntamento con “L’Accademia della moda”, il contest per fashion designer emergenti con lo stilista delle spose Gianni Molaro, e saranno presenti l’avvocato Manuela Maccaroni, a disposizione dei telespettatori di “Detto Fatto”, e l’esperta di fai da te Donna Rita Macchiavelli. In cucina debutterà Manuel Saraceno, esperto di pane e lievitati. Ospiti di “W Sanremo”, in cui si parlerà di tormentoni, saranno Paolo Giordano, Davide De Marinis e Annalisa Minetti.