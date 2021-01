“Detto Fatto”, i tutorial della settimana dal 25 al 29 gennaio 2021

Gli appuntamenti giorno per giorno di una nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero

24 Gennaio 2021 | 18:14 di Redazione Sorrisi

Con tutorial, consigli, curiosità e tanti ospiti torna l’appuntamento quotidiano con Detto Fatto, il factual show che anima i pomeriggi di Rai2, è pronto per un’altra settimana. Presenti in studio con Bianca Guaccero, i componenti del cast fisso del programma: Carla Gozzi, con le sue rubriche di moda, Jonathan Kashanian con la sua “Superclassifica Jon” e Gianpaolo Gambi, con i suoi spazi comici e di intrattenimento. Ricchissimo il programma anche di questa settimana.

Lunedì 25 gennaio si comincia con Giovanna Civitillo protagonista della rubrica “Pazze per lo shopping”. Si parlerà poi, di chirurgia estetica con il dottor Pietro Loschi mentre in cucina ci sarà il re della sfoglia, Beniamino Baleotti.

Martedì 26 gennaio, sarà ospite del programma Rosanna Lambertucci, per un tutorial di cucina “light”. Torneranno, inoltre, l’esperta di moda per donne “curvy” Elisa D’Ospina, con i suoi consigli, per accettarsi e valorizzarsi, e la tricopigmentista Elisabetta Belfiore.

Mercoledì 27 gennaio, Miriam Candurro sarà l’ospite della rubrica dedicata alle scarpe di Nenella Impiglia. Presente anche, l’interior designer Luca Medici.

Giovedì 28 gennaio , in trasmissione, l’hair stylist Salvo Filetti, il dentista, dottor Giovanni Macrì, e il pizzaiolo Gianfranco Iervolino. Tornerà inoltre la rubrica “Appuntamento con l’amore”, con la terapeuta di coppia Giovanna De Maio, che risponderà alle richieste d’aiuto degli spettatori e darà consigli pratici su come risolvere i problemi di coppia.

Venerdì 29 gennaio, infine, per l’intervista “A tu per tu(torial)” sarà ospite di Bianca Guaccero Gilles Rocca, protagonista poi anche di un tutorial. L’avvocato Manuela Maccaroni, risponderà ai quesiti che arriveranno sui diritti delle donne e della famiglia. Presenti poi, lo chef Mattia Poggi, che proporrà la ricetta di un dolce, le maghe del pulito Titty e Flavia e Mauro Perfetti con il suo oroscopo.