Detto Fatto», i tutorial della settimana dal 25 al 29 novembre

Gli appuntamenti giorno per giorno di una nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero, Carla Gozzi e Guillermo Mariotto

24 Novembre 2019 | 17:45 di Redazione Sorrisi

Con tutorial, consigli, curiosità e tanti ospiti Detto Fatto, il factual show che anima i pomeriggi di Rai2, è pronto per un’altra settimana in compagnia di Bianca Guaccero con Carla Gozzi, Guillermo Mariotto, Gianpaolo Gambi e di tutti i tutor dello show, ogni pomeriggio dalle ore 14. Ma ecco giorno per giorno di cosa si parlerà.

Si parte lunedì 25 novembre con una new entry: Nicole Cavallo, creative director di una celebre maison di abiti da sposa e figlia d’arte della celebre stilista Alessandra Rinaudo, darà dei consigli alle spose per muoversi al meglio nei loro abiti durante il giorno delle nozze. Appuntamento poi con il contest di Giovanna Civitillo, dedicato alla moda e al risparmio, e con i tutorial del pasticciere Luca Perego e delle esperte di economia domestica Titty e Flavia.

Martedì 26 novembre, spazio ai buyer del programma, pronti come sempre a giudicare lo stile di aspiranti designer, che questa settimana ospiteranno in giuria Carla Gozzi. Tornano poi Nicola Santini, a parlare di cucina e bon ton, e Patrycja Lewicka e Joanna Grunt, le due amiche che hanno introdotto un servizio di misurazione per scegliere al meglio la propria lingerie.

Mercoledì 27 novembre, ci sarà un tutor d’eccezione: l’hair stylist Federico Fashion Style. Ci saranno anche l’esperta di borse Iaia De Rose, il pizzaiolo Gianfranco Iervolino e l’esperta di galateo Laura Pranzetti Lombardini.

Giovedì 28 novembre, nello spazio green di Diana De Marsanich sarà ospite l’attore Ludovico Fremont. Torna nello studio di Detto Fatto lo chef Paolo Griffa e poi, tra i tutor della puntata, ci saranno anche il make up designer Paolo Guatelli e lo stilista Gianni Molaro con le sue spose.

Venerdì 29 novembre, ci saranno il pasticcere Alessandro Capotosti, la beauty influencer Alice Venturi e la stilista Olivia Ghezzi.