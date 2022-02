“Detto Fatto”, i tutorial della settimana dal 28 febbraio al 4 marzo 2022

Gli appuntamenti giorno per giorno di una nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero. Sergio Assisi, Carolina Rey, Pierdavide Carone, Antonella Ferrari tra gli ospiti Bianca Guaccero Credit: © Rai Redazione Sorrisi







Con tutorial, consigli, curiosità e tanti ospiti torna l’appuntamento quotidiano alle 15.15 con “Detto Fatto”, il factual show che anima i pomeriggi di Rai2 che è pronto per un’altra settimana. Presenti in studio con Bianca Guaccero i componenti del cast fisso del programma: Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi.

Si comincia lunedì 28 febbraio con Giovanna Civitillo e la sua rubrica “Giovanna Tuttofare”, durante la quale si cimenterà in un tutorial di magia insieme al Mago Maxim. Tornerà la rubrica “Detto Fatto Risponde”, che ospiterà il farmacista Federico Gatto. Presenti anche l’esperta di ginnastica facciale Veronica Rocca e Cettina Latella, che proporrà una ricetta della tradizione meridionale. Ospiti di “Detto Fatto Parade”, in cui si parlerà di dinastie vip, saranno Sara Ventura e Chiara Canzian.

Martedì 1° marzo Carla Gozzi parlerà del look perfetto per i festeggiamenti del Carnevale. Ci saranno, poi, l’esperta di fai da te Ivana Magri, la truccatrice Lucia Pittalis e il “re della sfoglia” Beniamino Baleotti. La rubrica “Discostar” sarà dedicata al trio Marchesini-Lopez-Solenghi e interverranno Marco Balestri e Mariolina Simone.

Mercoledì 2 marzo ci saranno la stilista delle spose Pinella Passaro, che aiuterà la sua ospite a trovare l’abito dei suoi sogni, il make-up artist Alioscia Mussi, il pedagogista Daniele Novara, a disposizione degli spettatori del programma per “Detto Fatto Risponde” e lo chef Luca Natalini. Per “Detto Fatto Parade”, in cui si parlerà di “Sanremo e poi…”, ci saranno Carolina Rey e Betty Senatore.

Giovedì 3 marzo tornerà l’appuntamento con “L’Accademia della moda”, il contest per fashion designer emergenti con lo stilista delle spose Gianni Molaro. Nella giornata internazionale dell’udito, interverrà il performer Lis Zena Vanacore per un tutorial di lingua internazionale dei segni e, con lui, ci sarà Antonella Ferrari. Spazio poi al tutorial di Fitness Over con l’etoile Oriella Dorella, mentre in cucina ci sarà chef Claudio Sadler, con la cucina stellata a portata di tutti. Nella rubrica “W la Rai” interverrà Antonella Ferrari, che sarà poi nuovamente protagonista insieme a Gianpaolo Gambi di uno sketch sui luoghi comuni e i pregiudizi legati alla disabilità. Presente in puntata anche l’esperto meteo Massimo Martinelli.

Venerdì 4 marzo Sergio Assisi sarà il protagonista dell’intervista “Dire, fare e…”. Ci saranno, poi, l’avvocato Manuela Maccaroni, a disposizione dei telespettatori di “Detto Fatto”, i “fattori” Nicole Sonzogni e Nicolò Quarteroni e Mauro Perfetti con il suo oroscopo. La rubrica “Discostar” sarà dedicata a Lucio Dalla e avrà come ospiti Paolo Giordano e Pierdavide Carone.