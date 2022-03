“Detto Fatto”, i tutorial della settimana dal 28 marzo al 1° aprile 2022

Gli appuntamenti giorno per giorno di una nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero. Tra gli ospiti Milly Carlucci, Ivana Spagna e Antonella Ferrari Detto fatto: il cast fisso Credit: © Rai Redazione Sorrisi







Con tutorial, consigli, curiosità e tanti ospiti torna l’appuntamento quotidiano alle 15.15 con “Detto Fatto”, il factual show che anima i pomeriggi di Rai2 che è pronto per un’altra settimana. Presenti in studio con Bianca Guaccero i componenti del cast fisso del programma: Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi.

Si comincia lunedì 28 marzo con la rubrica di Giovanna Civitillo, “Giovanna Tuttofare”, incentrata sulle pulizie di primavera con un tutorial delle regine del pulito Titty e Flavia. Elena Ballerini sarà l’ospite del make-up artist Alioscia Mussi, mentre in cucina ci sarà il “re della sfoglia” Beniamino Baleotti. Per “Detto Fatto Risponde” l’ortopedico Vito Lavanga è a disposizione dei telespettatori, mentre la giornalista Vira Carbone si occupa di longevità. A “Detto Fatto Parade” si parlerà dei premi Oscar del 2022 con Tiziana Rocca e Rossella Erra.

Martedì 29 marzo ci saranno la stilista delle spose Pinella Passaro, che aiuterà la sua ospite a trovare l’abito dei suoi sogni, e l’esperta dello sguardo, Sara Vecchi, per un tutorial beauty dedicato a ciglia e sopracciglia. La rubrica “Discostar” sarà dedicata a Fabrizio Frizzi e interverranno Milly Carlucci e Antonella Ferrari. La Ferrari sarà poi protagonista del suo spazio sui luoghi comuni e i pregiudizi legati alla disabilità, al quale, questa settimana, parteciperà lo sciatore e istruttore di sci Mauro Bernardi, che racconterà come anche lo sci possa essere uno sport da praticare senza barriere.

Mercoledì 30 marzo torna l’appuntamento con la rubrica “Hai stile da vendere”, con i buyers Jacopo Tonelli, Mario dell’Oglio, Giordano Ollari. Ci saranno poi l’esperta di fai da te Ivana Magri e due esordi: l’hair stylist Fulvio Tirrico, esperto di capelli ricci, e lo chef stellato Igles Corelli, entrambi per la prima volta a “Detto Fatto”. Ospiti di “Discostar”, dedicata a Franco Califano, saranno Paolo Giordano e Patrizia Rossetti.

Giovedì 31 marzo spazio all’appuntamento con “L’Accademia della moda”, il contest per fashion designer emergenti con lo stilista delle spose Gianni Molaro. In occasione della Giornata internazionale per la consapevolezza sull’autismo, Carla Gozzi ospiterà nel suo spazio un’insegnante di sostegno per bambini con disturbi dello spettro autistico e creerà per lei un nuovo look. Presenti, poi, l’architetto e designer Diego Thomas e, per il tutorial di fitness over, l’etoile Oriella Dorella, che interverrà anche nella rubrica “Detto Fatto Parade”, a tema “C’eravamo tanto amati”, insieme alla giornalista Azzurra Della Penna. Presente in puntata anche l’esperto meteo Massimo Martinelli.

Venerdì 1 aprile Ivana Spagna sarà la protagonista dell’intervista “Dire, fare e…”. Tornerà poi l’appuntamento con l’avvocato Manuela Maccaroni, a disposizione dei telespettatori del programma, mentre in cucina ci sarà la canta-chef Angelica Sepe. Nel corso della puntata, interverrà anche Mauro Perfetti, con il suo oroscopo. Nella rubrica “W la Rai” si parlerà de “Il bello della diretta”, con ospiti Marco Balestri e Mariolina Cannuli.