“Detto Fatto”, i tutorial della settimana dal 29 giugno al 3 luglio

Gli appuntamenti giorno per giorno di una nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero

28 Giugno 2020 | 17:30 di Redazione Sorrisi

Ultima settimana di questa stagione di Detto Fatto, il programma condotto da Bianca Guaccero, in onda su Rai2 alle 14. In studio, insieme alla conduttrice, saranno presenti i componenti del cast fisso Carla Gozzi, con le sue rubriche di moda, Jonathan Kashanian, con la sua “Superclassifica Jon” e Gianpaolo Gambi con i suoi spazi comici e di intrattenimento.

Nel corso di questa settimana, tra i tutor di moda presenti in studio, con ospiti in collegamento, ci saranno, lunedì e venerdì, l’esperta di moda curvy Elisa D’Ospina, Flippo Nardi martedì con il suo tutorial di moda maschile e, mercoledì, la stilista Olivia Ghezzi. Giovedì, sarà presente con i suoi consigli ed esercizi di fitness Jill Cooper, mentre i tutorial di cucina in studio, questa settimana, saranno ad opera del re della sfoglia Beniamino Baleotti. Per tutta la settimana, inoltre, vedremo all’opera dal suo salone di Milano l’hair designer Salvo Filetti.

In collegamento interverranno tra gli altri: lunedì 29 giugno Catena Fiorello, ospite della rubrica di Elisa D’Ospina, e lo chef Nicolò Duchini che presenterà una sua ricetta. Martedì 30 giugno Demo Morselli interverrà nel tutorial di Filippo Nardi e le due esperte di economia Manuela Donghi e Silvia Sgaravatti parleranno dei bonus di incentivi economici per le famiglie. Mercoledì 1 luglio Manuela Aureli sarà l’ospite in collegamento di Olivia Ghezzi, mentre giovedì 2 luglio si collegherà, per la prima volta lo chef Antonio Lorenzon. Venerdì 3 luglio interverrà Gianni Molaro, che aiuterà una futura sposa a scegliere il suo abito per il matrimonio.