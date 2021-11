“Detto Fatto”, i tutorial della settimana dal 29 novembre al 3 dicembre 2021

Gli appuntamenti giorno per giorno di una nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero. Tra gli ospiti: Santo Versace, Anna Dello Russo, Kabir Bedi, Giorgia Palmas, Luana Ravegnini, Fabrizio Rocca, Gigi e Ross Il cast di "Detto Fatto" Credit: © Getty Redazione Sorrisi







Con tutorial, consigli, curiosità e tanti ospiti torna l’appuntamento quotidiano alle 15.15 con Detto Fatto, il factual show che anima i pomeriggi di Rai2 che è pronto per un’altra settimana. Presenti in studio con Bianca Guaccero i componenti del cast fisso del programma: Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi.

Si comincia lunedì 29 novembre con Giovanna Civitillo e la sua rubrica “Giovanna Tuttofare” dedicata alla preparazione del calendario dell’avvento sotto la guida della regina dell’home decor Donna Rita Machiavelli. Ci sarà poi il debutto di una nuova rubrica green, con i “fattori” Nicole Sonzogni e Nicolò Quarteroni. New entry anche nel settore beauty, per la medicina estetica, con la dottoressa Valentina Finotti. In cucina tornerà, invece, Luisanna Messeri, con una ricetta della tradizione toscana. La rubrica “Discostar” sarà dedicata a Orietta Berti, e avrà come ospiti il suo agente, Pasquale Mammaro e Giovanna Civitillo. Presente, in puntata, anche l’esperto meteo Massimo Martinelli.

Martedì 30 novembre torneranno il dentista dottor Giovanni Macrì, la rubrica e il quiz green di Diana De Marsanich, che ospiterà Luana Ravegnini, conduttrice di “Check-up” e, in cucina, il “re della sfoglia” Beniamino Baleotti. Per “Detto Fatto Parade”, dedicato alle coppie comiche, ci sarà Patrizia Rossetti e interverranno anche Gigi e Ross.

Mercoledì 1° dicembre esordirà una nuova rubrica dedicata alla moda vintage con Martina Pascutti e sua madre Chiara Bertello, che spiegheranno come riutilizzare capi del passato. Ci saranno poi l’esperta di fitness Jill Cooper che, insieme alla nutrizionista Linda Vona, seguirà i progressi della loro classe, impegnata nel recupero della forma fisica, e le regine del pulito Titty e Flavia. Per il tutorial di cucina ci sarà Ruben Bondì che svelerà i segreti della cucina tradizionale romana e ospiterà Fabrizio Rocca, conduttore di Bellissima Italia a caccia di sapori. Ospiti della rubrica “W la Rai”, dedicata ai grandi sceneggiati, uno degli interpreti più amati, protagonista di numerosi successi, Kabir Bedi e Rossella Erra.

Giovedì 2 dicembre tornerà lo stilista delle spose Gianni Molaro, che disegnerà l’abito dei sogni per una sposa “bendata”, grazie alla complicità del futuro marito. Nel corso del tutorial interverrà anche Santo Versace per un tributo a Gianni Versace che in questo giorno avrebbe compiuto 75 anni. Un’altra figura di riferimento della moda internazionale sarà poi ospite in puntata: Anna Dello Russo per un tutorial con il make-up artist delle dive Simone Belli. Spazio infine all’interior designer Luca Medici, mentre ospite di “Detto Fatto Parade” sarà Antonella Ferrari, anche questa settimana protagonista insieme a Gianpaolo Gambi di uno sketch sui luoghi comuni e i pregiudizi legati alla disabilità. Presente, in puntata, anche l’esperto meteo Massimo Martinelli.

Venerdì 3 dicembre Giorgia Palmas sarà la protagonista dell’intervista “Dire, fare e…”. Torneranno poi l’avvocato Manuela Maccaroni, a disposizione dei telespettatori di “Detto Fatto” e la stilista Silvia Nobili, per un tutorial di moda e cucito. Nuovo appuntamento anche con il contest “Ok, il taglio è giusto” con i tutor ed esperti Stefano Bonomi, Toni Pellegrino e Paolo Venuta che dovranno giudicare il lavoro di due hairstylist. Infine, ospite della rubrica “W la Rai” Cristiana Pedersoli, figlia di Bud Spencer.