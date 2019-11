«Detto Fatto», i tutorial della settimana dal 4 all’8 novembre

Gli appuntamenti giorno per giorno di una nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero, Carla Gozzi e Guillermo Mariotto

03 Novembre 2019 | 18:23 di Redazione Sorrisi

Con tutorial, consigli, curiosità e tanti ospiti Detto Fatto, il factual show che anima i pomeriggi di Rai2, è pronto per un’altra settimana in compagnia di Bianca Guaccero con Carla Gozzi, Guillermo Mariotto, Gianpaolo Gambi e di tutti i tutor dello show, ogni pomeriggio dalle ore 14. Ma ecco giorno per giorno di cosa si parlerà:

Lunedì 4 novembre, arriverà l’esperta di moda curvy Elisa D’Ospina che avrà ospite nel suo spazio Gianni Fantoni. Tornerà poi l’appuntamento con il contest dedicato alla moda e al risparmio di Giovanna Civitillo e, tra i tutor, ci saranno anche il pasticcere Alessandro Capotosti e il make up artist Simone Belli.

Il giorno seguente, martedì 5 novembre, arriverà un nuovo tutor di cucina, lo chef Roberto Di Pinto. Spazio poi al fitness e alla moda con Jill Cooper e Jo Squillo.

Mercoledì 6 novembre, Filippo Nardi ospiterà nel suo tutorial di moda maschile Santo Verduci, cantante di sigle di cartoni animati e non mancheranno i consigli delle due esperte di economia domestica Titty e Flavia.

Giovedì 7 novembre, ci saranno Nenella Impiglia con la sua rubrica dedicata alle scarpe, l’esperto di fitoterapia Renato Raimo e l’hair designer Salvo Filetti.

Nell'ultima puntata prima del week end, venerdì 8 novembre, Tiziana Rocca sarà ospite nel tutorial dell’onicotecnica Michela May. Tra gli altri tutor, ci saranno poi Pinella Passaro con le sue spose, l’interior designer Luca Medici e una new entry: il dottor Erik Geiger, chirurgo plastico.

Presente anche questa settimana Jonathan Kashanian con il suo spazio dedicato al gossip.