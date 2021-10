“Detto Fatto”, i tutorial della settimana dal 4 all’8 ottobre 2021

Gli appuntamenti giorno per giorno di una nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero. Una settimana tra moda e stile Bianca Guaccero Credit: © Rai Redazione Sorrisi







Con tutorial, consigli, curiosità e tanti ospiti torna l’appuntamento quotidiano alle 15.15 con Detto Fatto, il factual show che anima i pomeriggi di Rai2 che è pronto per un’altra settimana. Presenti in studio con Bianca Guaccero e i componenti del cast fisso del programma: Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi.

Si parte lunedì 4 ottobre con l’esperta di moda curvy Elisa D’Ospina, che aiuterà la sua ospite a vincere le sue insicurezze e a sentirsi più bella. Tornerà Giovanna Civitillo, con la sua rubrica “Giovanna Tuttofare”, durante la quale sarà messa alla prova dalla tutor di cucito creativo, Erika Timolina, mentre Benedicta Boccoli sarà l’ospite del make-up artist delle star Simone Belli. Nel corso della rubrica “W la Rai” si parlerà di “Fantastico” con Oriella Dorella e Raffaele Paganini.

Martedì 5 ottobre tornerà il re della sfoglia, Beniamino Baleotti, mentre Carla Gozzi nella sua rubrica di moda svelerà i segreti per essere fashion dopo i 50 anni. Ospite di “Detto Fatto Parade” Antonella Ferrari.

Mercoledì 6 ottobre tornerà l’appuntamento con la rubrica “Hai stile da vendere”, con i buyers Jacopo Tonelli, Mario dell’Oglio e Giordano Ollari, che giudicheranno la sfilata di uno stilista emergente, e ci sarà una modella d’eccezione: la campionessa paralimpica Giulia Peretti. Spazio poi all’esperta di fitness Jill Cooper che, insieme alla nutrizionista Linda Vona, seguirà i progressi della loro classe, impegnata nel recupero della forma fisica, mentre in cucina ci sarà Angelica Sepe. Ospiti del parterre di “Detto Fatto Parade” Matilde Brandi e Pino Strabioli.

Giovedì 7 ottobre saranno presenti la stilista delle spose Pinella Passaro, che aiuterà una giovane sposa a trovare l’abito perfetto, e lo chef Ilario Vinciguerra, con una ricetta tra tradizione e innovazione. Ci saranno poi due new entry: il dottor Salvatore Artiano, per parlare di medicina estetica, e la dottoressa Eleonora Trecca, otorinolaringoiatra, per la rubrica “Detto Fatto Risponde”. Ospiti della rubrica “Discostar”: Patrizia Rossetti, Antonella Ferrari e l’esperto meteo Massimo Martinelli.

Venerdì 8 ottobre Laura Freddi sarà la protagonista dell’intervista “Dire, fare e…”. Tornerà l’avvocato Manuela Maccaroni, a disposizione dei telespettatori di Detto Fatto, mentre in cucina farà il suo esordio la pastry chef Valentina Gigli. Ospite del parterre di “Detto Fatto Parade” Debora Villa.