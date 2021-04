“Detto Fatto”, i tutorial della settimana dal 5 al 9 aprile 2021

Gli appuntamenti giorno per giorno di una nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero. Tra gli ospiti Simona Ventura e Riccardo Fogli Bianca Guaccero Redazione Sorrisi







Con tutorial, consigli, curiosità e tanti ospiti torna l’appuntamento quotidiano con Detto Fatto, il factual show che anima i pomeriggi di Rai2, è pronto per un’altra settimana. Presenti in studio con Bianca Guaccero, i componenti del cast fisso del programma: Carla Gozzi, con le sue rubriche di moda, Jonathan Kashanian con la sua “Superclassifica Jon” e Gianpaolo Gambi, con i suoi spazi comici e di intrattenimento. Ricchissimo il programma anche di questa settimana.

Si partirà lunedì 5 aprile con una grande ospite: Simona Ventura. Saranno presenti poi la fashion designer bon ton Olivia Ghezzi, che nella sua rubrica di moda ospiterà il cantante Rosario Miraggio, e il mago Andrea Paris, con le sue lezioni di magia per tutta la famiglia. In cucina ci saranno due tutor d’eccezione: Bianca e Jonathan, che prepareranno la focaccia.

Martedì 6 aprile: Nenella Impiglia nella sua rubrica dedicata alle scarpe ospiterà la presentatrice Martina Pascutti. Torneranno poi lo chef pugliese Gegè Mangano e il medico estetico Marco Bartolucci. Nel corso della puntata interverrà Tiziana Giardoni, moglie di Stefano D'Orazio.

Mercoledì 7 aprile saranno presenti: la stilista delle spose Pinella Passaro, lo chef Mattia Poggi, Maria Antonietta Tilloca, con un tutorial per realizzare giochi da fare con i bambini, e l’esperto meteo Massimo Martinelli.

Giovedì 8 aprile appuntamento con l’esperta di moda curvy Elisa D’Ospina, che, con i suoi consigli, insegnerà a valorizzarsi e a volersi bene. Ci saranno inoltre lo chef Ilario Vinciguerra, che proporrà una sua ricetta, e “La Sciampista” Serena Porcelli, che darà consigli su come prendersi cura dei propri capelli anche a casa.

Venerdì 9 aprile per la rubrica “A tu per tu(torial)” Bianca Guaccero intervisterà Riccardo Fogli, che sarà poi protagonista anche di un tutorial. In cucina ci sarà Giustina Dibello, che darà una ricetta per riciclare il cioccolato delle uova di Pasqua. Ci sarà poi lo spazio dedicato al pubblico femminile con l’avvocato Manuela Maccaroni, che risponderà ai quesiti che arriveranno sui diritti delle donne e della famiglia. Presenti, infine, Mauro Perfetti, con il suo oroscopo, e il cantante e artista Giuseppe Cionfoli.