“Detto Fatto”, i tutorial della settimana dal 6 al 10 dicembre 2021

Gli appuntamenti giorno per giorno di una nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero. Tutorial natalizi e spazi dedicati alla Prima del Teatro La Scala







Con tutorial, consigli, curiosità e tanti ospiti torna l’appuntamento quotidiano alle 15.15 con Detto Fatto, il factual show che anima i pomeriggi di Rai2 che è pronto per un’altra settimana. Presenti in studio con Bianca Guaccero i componenti del cast fisso del programma: Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi.

Si comincia lunedì 6 dicembre con Giovanna Civitillo e la sua rubrica “Giovanna Tuttofare”, durante la quale questa volta si cimenterà nella decorazione natalizia della casa sotto la guida dell’interior designer Luca Medici. Ci sarà poi la coppia di avvocati di “Lawpills”, Giulia Leonie Ferrari e Giorgio Francesco Molinari, al servizio dei telespettatori del programma, mentre in cucina sarà presente la canta-chef Angelica Sepe, con una ricetta della tradizione partenopea. Inoltre, verrà consegnato il “Detto Fatto Award”, per i suoi meriti umani e civili, a Mattia Villardita, lo spiderman dei reparti pediatrici di tutta Italia. La rubrica “Discostar” sarà dedicata a Corrado, e avrà come ospiti Maurizio Costanzo e Patrizia Rossetti. Presente, in puntata, anche l’esperto meteo Massimo Martinelli.

Martedì 7 dicembre, Gianpaolo Gambi sarà in collegamento dal Teatro a La Scala in occasione della Prima che inaugurerà la stagione. Al teatro scaligero sarà dedicata anche la rubrica “Detto Fatto Parade” che avrà tra gli ospiti l’étoile Oriella Dorella e Paolo Bosisio. Tra i tutor saranno presenti la fashion designer bon ton Olivia Ghezzi, la dottoressa Anadela Serra Visconti, per parlare di medicina estetica e cosmesi naturale, il vivaista Fabiano Oldani e, in cucina, lo chef Mattia Poggi, con le sue ricette furbe e veloci.

Mercoledì 8 dicembre ci saranno Nenella Impiglia con la sua rubrica dedicata alle scarpe, la tutor di cucito creativo Erika Timolina, che spiegherà come cucire dei graziosi regali di Natale, e Cettina Latella, che proporrà una ricetta della tradizione meridionale. Si tornerà a parlare della Prima de La Scala con Carla Gozzi, che passerà in rassegna i look degli ospiti della serata. Per “Detto Fatto Parade” ci saranno Chiara Giordano e Rossella Erra.

Giovedì 9 dicembre ci sarà la stilista delle spose Pinella Passaro che aiuterà una sposa nella scelta dell’abito perfetto. Per la sposa interverranno anche altri due tutor: all’acconciatura penserà Elisa Rampi, giudice del talent di Rai2 dedicato alla bellezza Missione Beauty, che parteciperà per la prima volta a Detto Fatto, mentre al bouquet penserà la cantafiorista Rosalba Piccinni, che, nel corso delle puntata, preparerà anche delle ghirlande natalizie. Ci sarà una novità anche in cucina, con l’esordio di chef Sepi Sorbello, che preparerà una ricetta siciliana. Ospiti della rubrica “Discostar”, dedicata a Gianni Morandi, il giornalista Paolo Giordano e Antonella Ferrari, che, anche questa settimana, sarà protagonista insieme a Gianpaolo Gambi di uno sketch sui luoghi comuni e i pregiudizi legati alla disabilità. Presente, in puntata, anche l’esperto meteo Massimo Martinelli.

Venerdì 10 dicembre Sal Da Vinci e Fatima Trotta saranno i protagonisti dell’intervista “Dire, fare e…”. Torneranno poi l’avvocato Manuela Maccaroni, a disposizione dei telespettatori di Detto Fatto, e l’appuntamento anche con il contest “Ok, il taglio è giusto” con i tutor ed esperti Stefano Bonomi, Toni Pellegrino e Paolo Venuta che dovranno giudicare il lavoro di due hairstylist. In cucina farà il suo esordio Massimo Vito Magistà, esperto di ricette pugliesi. Infine, ospite della rubrica “Detto Fatto Parade” Roberto Ciufoli.