“Detto Fatto”, i tutorial della settimana dal 7 all’11 febbraio 2022

Gli appuntamenti giorno per giorno di una nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero. Giovanna Civitillo e Milly Carlucci tra gli ospiti







Con tutorial, consigli, curiosità e tanti ospiti torna, dopo la pausa natalizia, l’appuntamento quotidiano alle 15.15 con “Detto Fatto”, il factual show che anima i pomeriggi di Rai2 che è pronto per un’altra settimana. Presenti in studio con Bianca Guaccero i componenti del cast fisso del programma: Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi.

Lunedì 7 febbraio si parlerà del Festival di Sanremo, appena concluso, nella rubrica “W Sanremo” che ospiterà Giovanna Civitillo, Francesca Alotta e il giornalista Paolo Giordano. Spazio poi alla rubrica di fitness di Jill Cooper e all’esperta di fai da te, Ivana Magri, che darà alcuni consigli in vista di San Valentino. Ci saranno anche la dottoressa Marinella Cozzolino, psicologa e sessuologa, e in cucina chef Luca Natalini. Interverrà Rossella Erra.

Martedì 8 febbraio ospiti di “W Sanremo” saranno Davide De Marinis e Mariolina Simone. Flora Canto, conduttrice su Rai2 di “Fatto da mamma e papà”, sarà invece l’ospite della rubrica di Nenella Impiglia dedicata alle scarpe. Interverranno poi la dottoressa Anadela Serra Visconti, per parlare di medicina estetica e cosmesi naturale, e la dottoressa Eleonora Trecca, otorinolaringoiatra e, in cucina, la canta-chef Angelica Sepe.

Mercoledì 9 febbraio per “W Sanremo” ci saranno Matilde Brandi ed Elisa D’Ospina, protagonista, poi, anche della sua rubrica di moda curvy. Chiara Iezzi sarà l’ospite del make-up artist delle dive Simone Belli, che insegnerà come realizzare un trucco adatto alla sera di San Valentino. Ci saranno poi il dentista Giovanni Macrì e, in cucina, per la prima volta chef Claudio Sadler, che preparerà una ricetta stellata.

Giovedì 10 febbraio ci saranno la stilista delle spose Pinella Passaro, la dottoressa Rossella Nappi, ginecologa, esperta di menopausa ed endocrinologia, l’interior designer Luca Medici e Cettina Latella che proporrà una ricetta della tradizione meridionale. La rubrica “Discostar” sarà dedicata a Milly Carlucci, che tornerà, da venerdì 11 febbraio, su Rai1 in prima serata con una nuova edizione de “Il Cantante Mascherato” e interverrà in collegamento. Ci sarà anche Antonella Ferrari, che sarà poi nuovamente protagonista insieme a Gianpaolo Gambi di uno sketch sui luoghi comuni e i pregiudizi legati alla disabilità. Presente in puntata anche l’esperto meteo Massimo Martinelli.

Venerdì 11 febbraio, infine, Fabio Galante sarà il protagonista dell’intervista “Dire, fare e…”. Presente anche l’avvocato Manuela Maccaroni, mentre Gegè Mangano presenterà una ricetta della tradizione siciliana, e Mauro Perfetti proporrà il suo oroscopo. Per “Detto Fatto Parade”, si parlerà degli amori a Sanremo, ci sarà Patrizia Rossetti.