“Detto Fatto”, i tutorial della settimana dal 7 all’11 marzo 2022

Gli appuntamenti giorno per giorno di una nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero. Elisa Di Francisca, Lorenza Mario, Brian Bullard, Michele Vanossi, Matilde Brandi, Rossella Erra, Antonella Ferrari, Mariolina Simone tra gli ospiti Bianca Guaccero Credit: © Getty Redazione Sorrisi







Con tutorial, consigli, curiosità e tanti ospiti torna l’appuntamento quotidiano alle 15 con “Detto Fatto”, il factual show che anima i pomeriggi di Rai2 che è pronto per un’altra settimana. Presenti in studio con Bianca Guaccero i componenti del cast fisso del programma: Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi.

Lunedì 7 marzo Giovanna Civitillo con la sua rubrica “Giovanna Tuttofare”, sarà alle prese con un tutorial di educazione cinofila insieme all’addestratore Massimo Perla. Presente anche il medico estetico Marco Bartolucci. Ospiti di “Detto Fatto Parade”, in cui si parlerà di “nemici amatissimi”, saranno Brian Bullard e Mariolina Simone.

Martedì 8 marzo, per la giornata della Festa della Donna, le esperte di economia Manuela Donghi e Silvia Sgaravatti saranno a disposizione dei telespettatori del programma e parleranno del “bonus donna” nella rubrica “Detto Fatto Risponde”. In cucina, invece, ci sarà per la prima volta chef Viviana Varese, impegnata nella difesa dei diritti delle donne. La rubrica “W la Rai” sarà dedicata ad alcune “donne simbolo” e interverrà Rossella Erra.

Mercoledì 9 marzo la campionessa olimpica Elisa Di Francisca sarà l’ospite della rubrica di Nenella Impiglia dedicata alle scarpe. Faranno il loro esordio a “Detto Fatto” l’estetista Anna Del Prete e, per lo spazio “Detto Fatto Risponde”, la dottoressa Elena Simonetta, psicologa e psicoterapeuta esperta in psicotraumatologia, che parlerà di come gestire ansia, paure e insicurezze scatenate dalla crisi internazionale in atto. Per “Detto Fatto Parade”, in cui si parlerà di “Meteore”, ci saranno Michele Vanossi e Matilde Brandi.

Giovedì 10 marzo tornerà l’appuntamento con “L’Accademia della moda”, il contest per fashion designer emergenti con lo stilista delle spose Gianni Molaro. Spazio, poi, al tutorial di interior design con Luca Medici, durante il quale interverrà anche Antonella Ferrari. La rubrica “Discostar” sarà dedicata a Johnny Dorelli e interverranno Lorenza Mario e Antonella Ferrari, che sarà poi nuovamente protagonista insieme a Gianpaolo Gambi di uno sketch sui luoghi comuni e i pregiudizi legati alla disabilità. Presente in puntata anche l’esperto meteo Massimo Martinelli.

Venerdì 11 marzo debutteranno due nuovi tutor nel programma: Raffale Di Placido, biologo e divulgatore, protagonista di un tutorial dedicato ad autoproduzione e risparmio energetico e l’hairstylist delle star Lollo. Sarà presente, poi, l’avvocato Manuela Maccaroni, a disposizione dei telespettatori di “Detto Fatto”. La rubrica “Detto Fatto Parade” sarà dedicata ai “Vip Green”.