«Detto Fatto», i tutorial della settimana dal 9 al 13 dicembre

Gli appuntamenti giorno per giorno di una nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero, Carla Gozzi e Guillermo Mariotto

08 Dicembre 2019 | 18:16 di Redazione Sorrisi

Torna anche questa settimana, tutti i pomeriggi alle 14 su Rai2, l’appuntamento con Bianca Guaccero e con tutto il team di Detto Fatto che ha nel cast fisso Carla Gozzi, Guillermo Mariotto, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi. Moltissimi, anche questa settimana, i tutorial e i consigli di moda, cucina, fai da te e molto altro utili per le Festività.

Lunedì 9 dicembre con l’esperto di floricultura Fabiano Oldani si parlerà di stelle natalizie, e anche il contest di Giovanna Civitillo, dedicato alla moda e al risparmio, sarà utile per gli acquisti durante le Feste. Presente in puntata anche il pizzaiolo Gabriele Bonci.

Martedì 10 dicembre le esperte di economia domestica Titty e Flavia daranno consigli per la preparazione dei pacchetti natalizi, mentre Nicola Santini, nel suo spazio di cucina e bon ton, preparerà una ricetta per il “Pranzo di Natale”. Tornano in veste di tutor, sul palco che li ha visti debuttare qualche anno fa e vincere il contest dell’“Accademia della moda”, Salvatore Martorana e Simone Bartolotta, oggi affermati stilisti. Ospite del loro tutorial Jane Alexander. Sarà invece ospite del contest dedicato agli hair stylist, con i giudici Stefano Bonomi, Toni Pellegrino e Paolo Venuta, l’influencer Ludovica Pagani.

Mercoledì 11 dicembre l’esperta di home staging Mirna Casadei e l’interior designer Luca Medici si sfideranno su un allestimento a tema natalizio, mentre l’esperto di fitoterapia Renato Raimo darà consigli sulle tisane, idea regalo per Natale. Saranno presenti in puntata anche Marinella Zazzera, con i suoi consigli per le spose plus size, e il pizzaiolo Paolone Amato. Ospite in studio Lisa Fusco.

Giovedì 12 dicembre Filippo Nardi ospiterà nel suo tutorial di moda maschile il comico Pino Campagna e mostrerà poi un video con le interviste realizzate ad alcuni dei personaggi famosi che hanno partecipato alla Prima del Teatro alla Scala. Presenti in puntata anche Francesco Saccomandi, che preparerà un tipico dolce americano delle Feste, la tricopigmentista Elisabetta Belfiore e Mauro Perfetti con l’oroscopo. New entry Marco Borsani, imprenditore che da anni dedica la sua attività all’eco-sostenibilità, che insegnerà ai bambini come riciclare.

Venerdì 13 dicembre tra i tutor ci saranno la stilista Olivia Ghezzi, la beauty influencer Alice Venturi e l’esperta di olio Chiara Coricelli. Torna anche il contest dedicato ai presepi con gli architetti Manuel e Lorenzo.