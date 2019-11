«Detto Fatto», i tutorial della settimana dall’11 al 15 novembre

Gli appuntamenti giorno per giorno di una nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero, Carla Gozzi e Guillermo Mariotto

10 Novembre 2019 | 17:30 di Redazione Sorrisi

Con tutorial, consigli, curiosità e tanti ospiti Detto Fatto, il factual show che anima i pomeriggi di Rai2, è pronto per un’altra settimana in compagnia di Bianca Guaccero con Carla Gozzi, Guillermo Mariotto, Gianpaolo Gambi e di tutti i tutor dello show, ogni pomeriggio dalle ore 14. Ma ecco giorno per giorno di cosa si parlerà:

Si partirà lunedì 11 novembre con un contest dedicato ai capelli che avrà come ospite Giovanna Civitillo e come giudice d’eccezione Simone Belli. Spazio poi ai consigli per le spose plus size di Marinella Zazzera.

Martedì 12 novembre, Detto Fatto non andrà in onda per lasciare spazio alla Nazionale femminile di calcio impegnata nelle qualificazioni agli Europei con la partita Italia - Georgia.

Ritornerà mercoledì 13 novembre con Manila Nazzaro che sarà ospite del tutorial del make up designer Paolo Guatelli. Appuntamento poi con la giuria dei buyers del programma, che giudicano lo stile di aspiranti designer, con ospite l’influencer Zoe Cristofoli. Presenti anche Paolone Amato e le sue pizze, la “regina del gluteo” Sara Marinaccio, l’esperto di floricultura Fabiano Oldani e il dottor Marco Bartolucci, medico estetico.

Giovedì 14 novembre, ci sarà una new entry tra i tutor di Detto Fatto: il pasticciere Luca Perego. E poi, tra gli altri, ci saranno la stilista Olivia Ghezzi e la regina del fai da te Donna Rita Macchiavelli.

La settimana si chiuderà venerdì 15 novembre con Arianna Bergamaschi, ospite nello spazio green di Diana De Marsanich. Torna poi la giornalista, esperta in psico-benessere, Elvia Grazi. Spazio anche alla dermopigmentazione con Eleonora De Giacometti e alle meravigliose spose di Gianni Molaro.