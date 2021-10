“Detto Fatto”, i tutorial della settimana dall’11 al 15 ottobre 2021

Gli appuntamenti giorno per giorno di una nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero. Tra gli ospiti Cristina D'Avena, Eva Crosetta, Simone De Pasquale, Denny Mendez, Matilde Brandi, Antonella Ferrari, Patrizia Rossetti Bianca Guaccero a “Detto Fatto” Credit: © Rai Redazione Sorrisi







Con tutorial, consigli, curiosità e tanti ospiti torna l’appuntamento quotidiano alle 15.15 con Detto Fatto, il factual show che anima i pomeriggi di Rai2 che è pronto per un’altra settimana. Presenti in studio con Bianca Guaccero e i componenti del cast fisso del programma: Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi.

La settimana di Detto Fatto, si apre lunedì 11 ottobre con Giovanna Civitillo e la sua rubrica “Giovanna Tuttofare”, durante la quale sarà messa alla prova dalle due esperte di economia domestica Titty e Flavia. Ci sarà, poi, il make-up artist delle star Simone Belli, che truccherà Eva Crosetta, mentre in cucina sarà protagonista lo chef Mattia Poggi, che proporrà una ricetta facile e veloce. Nel corso della rubrica “W la Rai” si parlerà di Ballando con le stelle con Simone De Pasquale e Rossella Erra.

Martedì 12 ottobre torneranno la “fashion designer bon ton” Olivia Ghezzi, il vivaista Fabiano Oldani e, in cucina, il pizzaiolo Gianfranco Iervolino. Ospiti della rubrica “W la Rai” saranno Michele Venitucci, Debora Villa e la linguista Vera Gheno.

Mercoledì 13 ottobre Denny Mendez sarà ospite della rubrica dell’esperta di calzature Nenella Impiglia. Spazio, poi, al tutorial di Fitness Over con l’etoile Oriella Dorella, insieme al fisioterapista Paolo Andrea Angiolini. Presenti anche Eleonora Trecca, otorinolaringoiatra, per la rubrica “Detto Fatto Risponde”, e, in cucina, Simone Finetti. Ospite della rubrica di “Discostar” Matilde Brandi.

Giovedì 14 ottobre torneranno lo stilista delle spose Gianni Molaro, che disegnerà l’abito dei sogni per una sposa “bendata”, grazie alla complicità del futuro marito, e il medico estetico Marco Bartolucci. Ci saranno poi l’esperta di fai-da-te Donna Rita Macchiavelli e lo chef Ilario Vinciguerra, con una ricetta tra tradizione e innovazione. Ospiti di “Detto Fatto Parade” Nicola Ventola e Antonella Ferrari che, anche questa settimana, nel corso della puntata, affronterà insieme a Gianpaolo Gambi il tema della disabilità con l’ironia che la contraddistingue.

Venerdì 15 ottobre Cristina D’Avena sarà la protagonista dell’intervista “Dire, fare e…”. Saranno presenti in puntata l’avvocato Manuela Maccaroni, a disposizione per le domande dei telespettatori di Detto Fatto, Luisanna Messeri, con una ricetta dai sapori toscani, l’esperto di fitoterapia Renato Raimo, nella rubrica “Detto Fatto Risponde”, per la campagna sociale Rai per le Giornate FAI d’autunno, e Mauro Perfetti, con il suo oroscopo. Ospite di “Detto Fatto Parade” Patrizia Rossetti e la giornalista Cristina Penco.