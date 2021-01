“Detto Fatto”, i tutorial della settimana dall’18 al 22 gennaio 2021

Gli appuntamenti giorno per giorno di una nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero. Tra gli ospiti della settimana Barbara Bouchet e Yvonne Sciò

17 Gennaio 2021 | 22:55 di Redazione Sorrisi

Con tutorial, consigli, curiosità e tanti ospiti torna l’appuntamento quotidiano con Detto Fatto, il factual show che anima i pomeriggi di Rai2, è pronto per un’altra settimana. Presenti in studio con Bianca Guaccero, i componenti del cast fisso del programma: Carla Gozzi, con le sue rubriche di moda, Jonathan Kashanian con la sua “Superclassifica Jon” e Gianpaolo Gambi, con i suoi spazi comici e di intrattenimento. Ricchissimo il programma anche di questa settimana.

Lunedì 18 gennaio Giovanna Civitillo sarà la protagonista di una nuova rubrica di fai da te durante la quale sarà in sfida con Gianpaolo Gambi per replicare il tutorial di un esperto. Presenti, inoltre, la stilista delle spose Pinella Passaro, che aiuterà un’ospite a trovare l’abito dei suoi sogni, e, in cucina, lo chef Simone Finetti. Spazio poi al “Cambio look ad honorem” di Carla Gozzi.

Martedì 19 gennaio farà il suo esordio in cucina la vincitrice del contest “Caccia al tutor”, Micaela Di Cola, che proporrà una sua ricetta. Ci saranno poi la fashion designer bon ton Olivia Ghezzi, che trasformerà lo stile della sua ospite, e Jill Cooper, che seguirà, con il nutrizionista Sacha Sorrentino, i progressi della sua classe.

Mercoledì 20 gennaio prosegue il viaggio nel mondo dei colori di Carla Gozzi con la sua rubrica “La ruota dei colori”. Presenti poi le esperte di economia Manuela Donghi e Silvia Sgaravatti, che aiuteranno il pubblico a orientarsi nel mondo dei bonus fiscali familiari 2021. In collegamento interverrà l’esperto meteo Massimo Martinelli, mentre in cucina ci sarà Angelica Sepe.

Giovedì 21 gennaio verrà inaugurata con Roberta Morise la rubrica “Aspettando Sanremo”, durante la quale, in compagnia anche di Carla Gozzi e Jonathan Kashanian, si ripercorreranno i Festival passati e verranno svelate anteprime sul prossimo. Presenti in puntata anche il make-up artist delle dive Simone Belli, che ospiterà Yvonne Sciò, il pasticciere Alessandro Capotosti e il medico estetico dottor Marco Bartolucci.

Venerdì 22 gennaio per l’intervista di Bianca Guaccero di “A tu per tu(torial)” ci sarà Barbara Bouchet, protagonista poi anche di un tutorial. Nel corso della puntata ci sarà lo spazio dedicato al pubblico femminile con l’avvocato Manuela Maccaroni, che risponderà ai quesiti che arriveranno sui diritti delle donne e della famiglia. Presenti poi, Paolone Amato, in cucina, con la ricetta di una pizza alla parmigiana, Mauro Perfetti, con il suo oroscopo, e, per la prima volta a Detto Fatto, “La Sciampista” Serena Porcelli, che racconterà tutti i segreti dello shampoo.