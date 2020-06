“Detto Fatto”, i tutorial della settimana dall’8 al 12 giugno

Gli appuntamenti giorno per giorno di una nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero

07 Giugno 2020 | 18:40 di Redazione Sorrisi

Con tutorial, consigli, curiosità e tanti ospiti Detto Fatto, il factual show che anima i pomeriggi di Rai2, è pronto per un’altra settimana. Presenti in studio, con Bianca Guaccero, i componenti del cast fisso del programma: Carla Gozzi, con le sue rubriche di moda, Jonathan Kashanian con la sua “Superclassifica Jon” e Gianpaolo Gambi, protagonista di spazi comici e di “Balla con Gambi”, uno spazio in cui insegnerà agli altri membri del cast i balli più strani e famosi del web.

Nel corso della settimana, tra i tutor presenti in studio lo chef Ilario Vinciguerra, con le sue ricette, e il make up artist Simone Belli con i tutorial di trucco, i consigli di beauty routine, e una ospite vip ogni giorno in collegamento. Lunedì e venerdì, inoltre, sarà presente Nenella Impiglia con la sua rubrica dedicata alle scarpe. Martedì e giovedì sarà invece in studio Jennifer Dalla Zorza, esperta di intimo e lingerie, che parlerà anche delle ultime tendenze sui costumi per il mare. Mercoledì, infine, tornerà in studio Jo Squillo con i suoi consigli di moda.

Tanti gli ospiti che interverranno in collegamento durante la settimana. Lunedì 8 giugno Matilde Gioli sarà l’ospite di Simone Belli, mentre Roberta Morise si collegherà con Nenella Impiglia. Martedì 9 giugno con Simone Belli ci sarà Nicoletta Romanoff. Poi sempre via web, Pinella Passaro darà consigli alle spose che hanno dovuto posticipare le nozze e che devono riadattare l’abito, già acquistato, per una cerimonia invernale. Mercoledì 10 giugno sarà Francesca Chillemi l’ospite di Simone Belli. Sempre da remoto, si affaccerà nello studio di Detto Fatto l’influencer Davide Campagna, per dare consigli di ricette salutari e di fitness. Giovedì 11 giugno interverranno Maria Antonietta Tilloca, che parlerà di home decor fai da te, e l'attrice Carmen Di Pietro. Venerdì 12 giugno sarà infine la volta di Gabriella Golia, ospite della rubrica di Nenella Impiglia.